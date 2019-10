"Enon" ja toisen miehen oikeudenkäynti käynnistyi, syyttäjä vaatii ehdotonta vankeutta – katso kuvat oikeussalista

Helsingin käräjäoikeudessa on alkanut Laajasalon seksuaalirikosjutun käsittely.

Pääsyytetty, nuorten keskuudessa "Enona" tunnettu kuusikymppinen mies ei saapunut saliin pääoven kautta, jonne oli kerääntynyt runsaasti mediaa. Kun media sai kuvata miestä muutaman minuutin oikeussalissa käsittelyn aluksi, hän istui paikallaan pipo kasvojen yli vedettynä ja elehti käsillään kuvaajille. Avustajan lisäksi miehellä on oikeudenkäynnissä mukanaan ranskan kielen tulkki.

Alun jälkeen käräjäoikeus määräsi käsittelyn salaiseksi ja toimittajat ohjattiin ulos salista. Salaamista olivat vaatineet sekä syyttäjä että epäiltyjen rikosten uhrit.

Enoa syytetään muun muassa törkeistä raiskauksista ja törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä. Jutussa on myös toinen syytetty, tiettävästi kolmikymppinen mies. Molemmat ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Rikosten epäillään jatkuneen pitkän aikaa, vuodesta 2006 kuluvan vuoden alkupuolella asti. Jutussa on yhteensä 35 syytekohtaa, joista valtaosa koskee Enoa. Törkeiden ja perusmuotoisten raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen lisäksi syytteitä nostettiin muun muassa pakottamisesta seksuaaliseen tekoon sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta ja kuvan levittämisestä.

Epäiltyjä uhreja on yhteensä 19, joista lähes olivat rikosten aikaan alaikäisiä. Poliisin mukaan epäillyt rikokset tapahtuivat Enon kotona Laajasalossa, missä hän tarjosi nuorille alkoholia ja huumaavia lääkkeitä.

Syyttäjä vaatii molemmille syytetyille ehdottomia vankeusrangaistuksia. Aluesyyttäjä Elina Hyppönen kertoi, että rangaistusvaatimus tarkentuu oikeudenkäynnin aikana.

Poliisi: Osa uhreista oli tiedottomassa tilassa

Käräjäoikeus on varannut jutun käsittelyyn 18 päivää. Oikeuskäsittelyn on määrä päättyä 29. marraskuuta, minkä jälkeen oikeus ilmoittaa tuomionantopäivän.

Poliisi kertoi rikostutkinnasta heinäkuun lopulla. Samalla se julkaisi Enon kuvan ja pyysi miehen toiminnasta tietäviltä yhteydenottoja. Jo saman viikon aikana yhteydenottoja tuli useita kymmeniä ja poliisille ilmoittautui uusia uhreja.

– Iso osa on kertonut, että on nähnyt rikoksesta epäillyn miehen aiemmin jossain tai että mies on lähestynyt julkisilla paikoilla, esimerkiksi linja-autossa, poliisi kertoi tuolloin.

Poliisi on myös epäillyt, että Enolla on uhreja, jotka eivät edes tiedä joutuneensa hyväksikäytetyksi. Poliisin mukaan useat poliisin tietoon tulleista uhreista olivat epäiltyjen rikosten tekohetkellä Enon tarjoaman alkoholin tai muiden päihteiden vuoksi tiedottomassa tilassa.