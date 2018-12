Ensikertalaiskiintiöt muuttivat hakijoiden käyttäytymistä – välivuodet lisääntyivät, mutta samoista paikoista riittää nyt entistä useammalle

Laura Sippola taktikoi korkeakouluhaussa. Hän päätti, ettei ota vastaan sellaista opiskelupaikkaa, joka ei oikeasti kiinnosta, jottei menettäisi ensikertalaisen asemaa.

Sippola opiskelee nyt äidinkieltä Jyväskylän yliopistossa.

Juuri näin vuonna 2016 pakollisiksi tulleet ensikertalaiskiintiöt näyttävät vaikuttaneen, kertoo opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) opetusneuvos Ilmari Hyvönen. Hakijat siis välttävät aloittamasta opintoja, joista eivät aio valmistua. Tämä on ollut tavoitteenakin.

– Yhden paikka on toiselta pois. Parempi että paikan ottaa sellainen, joka haluaa alalla opiskella, tiivistää Hyvönen.

Hän kirjoitti kiintiöistä tällä viikolla Tilastoneuvos-blogissa, opetushallinnon tilastotietokanta Vipusessa.

Edistäneet harvan sisäänpääsyä

Kiintiöt vaikuttavat toistaiseksi vain harvan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevan sisäänpääsyyn.

Ilmari Hyvönen kertoo, että vuosina 2016 ja 2017 ensikertalaisuus ratkaisi kumpanakin vuonna vain 250 hakijan pääsyn korkeakouluun eli sen ansiosta valittiin runsaat puoli prosenttia ensikertalaisina kohdeltavista uusista opiskelijoista.

Kiintiöiden suora vaikutus on vähäinen, koska ensikertalaisena kohdeltavia hakijoita on valittu enemmän kuin kiintiöiden verran. Keväällä julkaistun valtioneuvoston selvityksen mukaan vaikutusta vähentää myös se, että ensikertalaisia on valtaosa hakijoista.

– Kun nyt on etäännytty vuodesta 2014, on aiempaa mahdollisempaa käyttää sellaisia kiintiöitä, jotka ihan mekaanisesti vaikuttavat valinnan lopputulokseen. Kyllä tämä muuttuu koko ajan käyttökelpoisemmaksi mekanismiksi, Hyvönen sanoo.

Lain mukaan ensikertalaisena kohdellaan paitsi aidosti ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevia, myös niitä, jotka ovat vastaanottaneet opiskelupaikan ennen syksyä 2014.

Aidosti ensikertalaisia enemmän

Vaikka mekaaninen vaikutus on jäänyt vähäiseksi, etenkin yliopistojen uusista opiskelijoista yhä suurempi osa aloittaa aidosti ensimmäiset korkeakouluopintonsa.

Aidosti ensikertalaisten osuus yliopistopaikan vastaanottajista on Hyvösen mukaan kasvanut syksystä 2015 syksyyn 2018 noin 10 prosenttiyksiköllä 65,3 prosentista 75,6 prosenttiin. Tämä tarkoittaa 1 400:ta ihmistä.

Ammattikorkeakouluissa aidosti ensikertalaisten osuus paikan vastaanottaneista on kasvanut samassa ajassa pari prosenttiyksikköä.

Hyvösen mukaan ikäluokista myös entistä isompi osa pääsee korkeakouluun ennemmin tai myöhemmin.

– Samasta määrästä opiskelupaikkoja riittää entistä useammalle henkilölle, hän havainnollistaa.

Kiintiöt lisänneet välivuosia

Jyväskyläläisopiskelijoiden mielestä ensikertalaiskiintiö on periaatteessa hieno idea.

– Monella kaverilla kiintiö on kuitenkin johtanut useisiin välivuosiin, kun he eivät ole päässeet opiskelemaan juuri sitä mitä haluavat, kertovat Sippola, Saara Lehtinen, Milla Virolainen ja Emma Hietamäki.

Opinnot aloitetaan tilastojenkin mukaan entistä vanhempana, ja yksi syy lienee juuri kiintiöissä.

– Kun vähemmän mieluisia paikkoja haetaan ja otetaan vastaan vähemmän, yksi ihminen ottaa vastaan keskimäärin vähemmän paikkoja peräkkäisinä vuosina. Koulutukseen sijoittuminen on sitten nuorimmissa ikäluokissa hidastunut, kertoo Hyvönen.

– Toinen asia sitten on, miten tämä tulee näkymään tutkintojen suoritusiässä.

Alle 20-vuotiaina aloittaneiden osuus on laskenut sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa, selviää lokakuisesta Tilastoneuvos-blogikirjoituksesta. Siinä OKM:n opetusneuvos Jukka Haapamäki kertoo aloituksen siirtyneen yliopistoissa vuodella tai kahdella, mutta ammattikorkeakouluissa eniten on kasvanut 25–29-vuotiaana aloittaneiden määrä.

Ei-ensikertalaisetkin yhä pääsevät

Saara Lehtinen pelkäsi, ettei ehkä pääse opiskelemaan toivomaansa alaa, sillä hän oli ottanut aiemmin vastaan opiskelupaikan toisesta korkeakoulusta ja menettänyt näin ensikertalaisuutensa.

– Kun pyrin tänne ajattelin, että on riski, etten pääse, hän muistelee.

Onneksi Jyväskylän yliopiston ovet avautuivat, ja Lehtinen pääsi kuin pääsikin sisään opiskelemaan äidinkieltä.

Historiaa opiskelevat Milla Virolainen ja Emma Hietamäki sen sijaan eivät opiskelemaan pyrkiessään ajatelleet ensikertalaisuuskiintiötä juurikaan.

– Tälle alalle ei ole niin kovaa kilpailua. Luotin, että pääsen, Hietamäki naurahtaa.

Hyvösen mukaan kiintiöiden merkitys kasvaa tulevaisuudessa, kun yhä suurempi osa korkeakoulujen uusista opiskelijoista valitaan ylioppilastutkinnon arvosanojen ja ammattikorkeakouluihin myös ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perusteella.

Lain mukaan ensikertalaiskiintiöt eivät saa kohtuuttomasti vaikeuttaa ei-ensikertalaisten pääsyä opintoihin. Tämä on Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan viime keväänä julkaistun tutkimuksen mukaan toteutunut.