Ensilumi satanut Jyväskylään ja Kuopioon – Tieliikennekeskus: Keski-Suomen teillä syytä varovaisuuteen

Kuopiossa ja Jyväskylässä on satanut ensilumi, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Molemmissa kaupungeissa lunta on tullut havaintojen mukaan kaksi senttimetriä, kun vaadittu määrä ensilumelle on yksi sentti. Havainnot ensilumesta on tehty aamulla kello 9:n jälkeen.

Myös Pirkanmaalla on tullut aamulla heikkoja lumikuuroja. Ensilumeen riittäviä kertymiä ei kuitenkaan ole mitattu.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Itä-Suomessa voi tänään iltaan mennessä sataa jopa kymmenen senttiä lunta.

Maanteillä syytä varovaisuuteen

Keski-Suomen maanteillä on perjantaina syytä varovaisuuteen, toteaa valtakunnallinen tieliikennekeskus.

Myös Jyväskylän kaupunki varoitti perjantaiaamuna tekstiviestipalvelullaan kaupunkilaisia jalkakäytävistä, jotka ovat paikoin "vaarallisen liukkaita".

Lumi- ja räntäsateen vuoksi ajokeli on tänään huono itäisessä Suomessa. Tiesää on huono ainakin Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa. Varovaisuuteen on syytä myös Keski-Suomessa ja Päijät-Hämeessä.

Tampereellakin sataa räntää aamupäivällä.

Eniten lunta kertyy Pohjois-Karjalassa. Kainuun, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakunnissa lunta sataa päivän aikana sentistä viiteen senttiin.