Ensimmäinen koronavirustartunnan aiheuttama kuolema Suomessa – kyseessä "hyvin iäkäs" ihminen

Suomessa ensimmäinen ihminen kuoli koronaviruksen aiheuttamaan covid 19 -tautiin perjantaina, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo. Kyseessä oli hyvin iäkäs Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella asuva ihminen.

Kuolemantapauksesta ei yksityisyyden suojaamiseksi anneta lisätietoja.

THL muistuttaa, että vaikka suurimmalla osalla sairastuneista koronaviruksen aiheuttama tauti on melko lievä, sairaus voi olla vakava vanhuksille ja etenkin niille ikäihmisille, joilla on jokin perussairaus.

Presidentti Sauli Niinistö on lähettänyt surunvalittelunsa omaisille. Niinistö lähetti voimia menehtyneen omaisille ja läheisille. Hänen mukaansa kuolemantapaus on osoitus siitä, että koronaepidemia on Suomessa siirtymässä seuraavaan, yhä vakavampaan vaiheeseen.

Myös pääministeri Sanna Marin (sd.) esitti syvän osanottonsa omaisten ja läheisten suruun.

– On tärkeää, että jatkamme toistemme tukemista ja auttamista, Marin kirjoitti Twitterissä.

Husin alueella yli 300 varmennettua koronatartuntaa

Husin alueella todettiin perjantaina 53 uutta koronavirustartuntaa. Määrä on suurin tähän mennessä yhden vuorokauden aikana havaittu. Kaiken kaikkiaan Husin alueella on nyt 307 varmennettua koronatartuntaa.

THL:n mukaan tähän mennessä Suomessa raportoiduista koronavirustartunnoista 61 prosenttia on todettu miehillä. Valtaosa tartunnan saaneista on työikäisiä, 20–59-vuotiaita. Yli 70-vuotiaita on runsaat kymmenen.

THL kertoo tiedotteessaan, että laboratoriovarmistettuja koronavirustartuntoja oli lauantaihin mennessä 521. THL on kerännyt luvut manuaalisesti suoraan sairaanhoitopiireiltä. Tartuntatautirekisteriin on puolestaan lauantaihin mennessä ilmoitettu 413 tapausta.

THL muistuttaa, että covid 19 -tartuntojen todellinen määrä Suomessa on todennäköisesti ilmoitettua korkeampi, koska kaikkia lieväoireisia ei testata.

Suomessa on tutkittu lauantaihin mennessä lähes 7 300 näytteenottokriteerit täyttävää näytettä. Näytteiden ilmoittamisessa ja kirjaamisessa on edelleen viiveitä.

Kaartin jääkärirykmentissä toinen koronatartunta

Kaartin jääkärirykmentissä on todettu toinen koronatartunta, kertoo Maavoimat. Varusmieheltä otettiin koronavirustesti keskiviikkona, ja torstaina hänet evakuoitiin julkiseen terveydenhuoltoon korkean kuumeen ja huonon yleisvoinnin takia.

Maavoimien mukaan sairaalassa olevan varusmiehen vointi on tällä hetkellä hyvä.

Sairastuneen kanssa kontaktissa olleet ja mahdollisesti altistuneet 22 varusmiestä ovat olleet varuskunnassa erillään muista sairastuneen oireiden havaitsemisesta lähtien. Lisäksi koronavirustartunnan saaneen kanssa mahdollisesti kontaktissa olleet Puolustusvoimien henkilökuntaan kuuluvat ja muut henkilöt on kartoitettu.

Maavoimat ilmoittaa, että uusi koronatartunta ei liity Kaartin jääkärirykmentissä maanantaina todettuun tartuntatapaukseen. Se oli ensimmäinen varmistettu asevelvollisen koronavirustartunta Suomessa.

Koronatartunta lukiossa Tuusulassa, yli sata karanteeniin

Hyrylän lukiossa Tuusulassa opiskelijalla on todettu koronavirustartunta. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä Keusoten mukaan tartunnan saanut on hyväkuntoinen ja kotihoidossa.

Viime viikon torstaina koulussa koronavirustartunnalle altistuneet opiskelijat ja opettajat on asetettu kotikaranteeniin, Keusotesta kerrottiin lauantai-iltana. Yhteensä karanteenissa on noin 110 henkilöä, joista neljä on opettajia.

Kaikkiaan Hyrylän lukiossa on noin 300 opiskelijaa.