Ensimmäinen koronavirustartunnan aiheuttama kuolema Suomessa

THL tiedottaa, että hyvin iäkäs Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella asuva henkilö on menehtynyt perjantaina 20.3. koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin. Kyseessä on Suomen ensimmäinen koronavirustartuntaan liittyvä kuolema.



Suomen ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolemantapaus on erittäin valitettava, mutta ei odottamaton, THL kommentoi.



Vaikka suurimmalla osalla sairastuneista koronaviruksen aiheuttama tauti on melko lievä, sairaus voi olla vakava ikäihmisille ja etenkin niille ikäihmisille, joilla on jokin perussairaus.



Kuolemantapauksesta ei yksityisyyden suojaamiseksi anneta lisätietoja.

THL:n tietojen mukaan Suomessa oli perjantaina vuodehoidossa 17 koronaviruspotilasta ja tehohoidossa viisi potilasta.

Tämänhetkisen tiedon perusteella yli 70-vuotiaat ovat muita alttiimpia saamaan vakavan koronavirusinfektion. THL:n mukaan vakavan koronavirusinfektion vaaraa voivat erityisesti iäkkäillä lisätä sairaudet, jotka merkittävästi huonontavat keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä. Tällaisia ovat esimerkiksi vaikea-asteinen sydänsairaus, huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus, diabetes, johon liittyy elinvaurioita sekä krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta.

Koronavirukselle altistavat erityisesti myös vastustuskykyä heikentävät taudit kuten aktiivisessa solunsalpaajahoidossa oleva leukemia tai vastustuskykyä voimakkaasti heikentävä lääkitys, esimerkiksi suuriannoksinen kortisonihoito.