Ensimmäinen kyselytunti onnistui Pihtiputaalla: päättäjiä hiillostettiin sopivasti tentissä

Kuntalaisdemokratia puhkesi kukkaan Pihtiputaalla, kun ensimmäistä kaikille avointa valtuuston kyselytuntia tuli maanantaina seuraamaan viitisentoista kuntalaista. Irma Nykänen nosti esille Niemenharjun lähelle kaavaillun kauko-ohjattujen RC-autojen radan.

– Miksei Haapavuoreen, paljonko käyttäjiä, mitä se maksaa, hän kysyi.

Yritysagentti Manu Aunola ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Teppo Jämsen vastasivat, että Euroopan hienoimman RC-radan sijainti Nelostien varrella tuo näkyvyyttä ja matkailutuloja. Kustannukset ovat hanskassa, kunnan osuus on 88 000 euroa.

– Ei oikein tyydyttänyt vastaukset. Jos minä saisin päättää, niin käytetään rahat tärkeimpiin kohteisiin, Nykänen puhisi.

Muina asioina nousivat esille muun muassa koiraharrastajien harrastuspaikka, kuntosalin vaihtoehdot, jätehuollon tulevat järjestelyt, luontopolkujen ylläpidon turvaaminen ja jätevesiasetuksen vaatimat toimenpiteet.

Kyselytuntia seuranneet Helena Paananen ja Marja-Liisa Laukkanen pitivät kyselytuntia tarpeellisena. Heitä kiinnostivat luontopolkujen hoito ja jätteenkuljetuksen järjestäminen.

– Miten me mummot mennään Harjuntakaseen, kun se on niin kaukana. Muutkin polut pitää pitää kunnossa. Jätteenkuljetuksessa olisi tärkeää, että työpaikat säilyisivät paikkakunnan yrityksissä, he sanoivat.

– Jatkossa tilaisuus voisi olla pidempi. Esiteltäisiin ajankohtaisia asioita, vaikka kukaan ei suoraan kysyisikään.

Tilaisuutta seurasi 112 katsojaa netin kautta suorana lähetyksenä.

Viestinnän erityisasiantuntija Jari Seppälä Kuntaliitosta sanoo, että tämäntyyppisiä avoimia kyselytilaisuuksia järjestetään "siellä täällä ja silloin tällöin".

– Kuntalaisten kuulemiset eri muodoissa ovat viime vuosina lisääntyneet. Valtuustot pyrkivät tutustuman kuntalaisten arkeen enemmän ja tarkemmin. Näin madalletaan kynnystä, että kuntalaiset ottavat yhteyttä valtuutettuihin ja kuntaan, mikä on hyvä asia, Seppälä sanoo.

Äänekoskella järjestettiin tammikuussa avoin kyselytunti, jonne sai lähettää kysymyksiä etukäteen ja esittää kysymyksiä paikanpäällä. Tuusula kunnanhallituksen julkisten kokouksiensa yhteydessä vastataan vain etukäteen lähetettyihin kysymyksiin. Sipoossa ensimmäinen avoin kyselytunti helmikuussa puolestaan jouduttiin perumaan kysymysten puutteessa.

Monissa kunnissa keskustelutilaisuuksia kuntapäättäjien ja kuntalaisten kesken järjestetään mm. kyläilloissa tai kuntalaiskahvitteluissa.