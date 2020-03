Ensimmäinen potilas on tehohoidossa Husissa, THL:n pääjohtajan mukaan sairastuneiden lukumäärä voi olla monikymmenkertain, Fimea varoittaa hamstraamasta lääkkeitä

Ensimmäinen potilas on tehohoidossa koronavirustartunnan vuoksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus).

Husin mukaan kyseessä on eläkeikäinen henkilö. Potilas oli lyhyen aikaa osastohoidossa ennen kuin hänet siirrettiin tehohoitoon.

– Kansainvälisten potilastapausten perusteella on ollut odotettavissa, että myös Suomessa osa koronavirustartunnan saaneista tulee tarvitsemaan tehohoitoa. Olemme Husissa valmistautuneet tätä varten, sanoo tehohoidon ylilääkäri Ville Pettilä tiedotteessa.

Koronavirus voi aiheuttaa pienellä osalla potilaista äkillisen hengitysvajausoireyhtymän, jossa keuhkoihin kertyy tulehduksen takia tulehdussoluja ja nestettä. Sen seurauksena keuhkojen kyky hoitaa tehtäväänsä heikkenee ja potilas voi tarvita tehohoitoa. Tehohoidossa hengitystä ja verenkiertoa tuetaan hengityslaitteella sekä verenkierron tukihoidoilla.

Hus kertoo, että sen tehohoitopaikoista keskimäärin 70–75 prosenttia on jatkuvassa käytössä. Tehohoidon resursseja pystytään tarvittaessa lisäämään siirtämällä kiireettömiä, tehohoitoa vaativia leikkauksia. Lisäksi leikkausosastojen heräämöpaikkoja voidaan muuttaa lisätehohoitopaikoiksi.

– Toistaiseksi emme ole joutuneet tehohoidon turvaamiseksi tekemään supistuksia muussa toiminnassa, Pettilä jatkaa.

Hus kertoo, että eilisen aikana sairaanhoitopiirin alueella todettiin 21 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä Husin alueella on tullut tietoon 148 tartuntaa, mutta kaikkia epäilyjä ei enää testata.

Tartuntaketjujen seuraaminen hankaloituu

Koronaviruksesta sairastuneiden todellinen lukumäärä voi olla Suomessa 20–30 kertaa suurempi kuin tähän mennessä on todettuja tapauksia, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta Yle Radio 1:n Ykkösaamussa.

Ero selittyy sillä, että kaikkia epäiltyjä ei enää testata. Tällä hetkellä Suomessa testataan vain vakavasti sairaita, riskiryhmiin kuuluvia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä.

– Testaaminen painottuu sellaisiin oireisiin ja henkilöihin, joiden kohdalla on tärkeä tietää, onko kyseessä korona, Tervahauta perustelee Ylellä.

Tartuntojen määriä on arvioitu tietokonesimulaatioilla, jotka perustuvat muista maista saatuun tietoon. Tervahaudan mukaan arviot kuitenkin vaihtelevat suuresti, koska tartuntojen jäljityksessä on ollut maakohtaisia eroja.

Suomessa ollaan nyt tilanteessa, jossa tartuntaketjujen seuraaminen on käymässä hankalaksi. Suurin osa täällä todetuista tartunnoista liittyy silti edelleen matkailuun.

– On todennäköistä, että tulee sellaisia todettuja tapauksia, joissa näitä ketjuja ei enää löydy. Silloin tartuntoja on yhteisöissä paljon enemmän kuin on testaamalla todettu, Tervahauta jatkaa.

Viikonlopun ostoryntäys ehdytti apteekkien varastoja joidenkin valmisteiden osalta.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kehottaa ihmisiä ostamaan vain sellaisia lääkkeitä, joille tällä hetkellä on tarvetta. Fimean mukaan maltti on tarpeen, jotta kriittiset lääkekuljetukset voidaan varmistaa ja tilanne ylipäätään palauttaa mahdollisimman pian normaaliksi.

Suomalaiset ovat hamstranneet viikonloppuna varastoon sellaisen määrän lääkkeitä, että jotkin lääkevalmisteet saattavat Fimean mukaan olla tilapäisesti lopussa apteekkien varastoista. Tämän seurauksena Fimea on ohjeistanut apteekkeja muun muassa luovuttamaan ostajille kerrallaan vain yhden pakkauksen itsehoitoon tarkoitettuja kipu- ja kuumelääkkeitä.

Eilen Suomen lääkejakelusta pääosin vastaava Orion ja Tamro kertoivat, että ne olivat vastaanottaneet ennätysmäärän lääketilauksia apteekeilta. Nousua oli 50 prosenttia normaalitasosta, mikä on historiallisen suurta. Erityisesti kyse oli kipu- ja kuumelääkkeistä.

Fimea korostaa, ettei kipu- ja kuumelääkkeiden saatavuus ole Suomessa kaikkiaan uhattuna. Lääketukkukaupoissa näistä valmisteista säilytetään yli kuuden kuukauden normaalikulutusta vastaavia varastoja.

Koronavirus lisäsi joustoja lääkkeiden toimitukseen

Kela tiedotti lauantaina, että apteekit voivat koronaviruksen vuoksi joustaa farmaseuttisen harkintansa mukaan jonkin verran lääkkeiden toimitusväleistä ja joustoajoista. Tarkoituksena on vähentää asiakaskäyntejä.

Poikkeusmenettelyä voi käyttää sellaisten lääkkeiden ostoihin, joiden käyttöerät loppuvat ennen kesäkuun alkua. Näiden osalta apteekit voivat siis toimittaa asiakkaalle lääkkeet tietyin ehdoin Kela-korvattuna tavallista aiemmin.

Martinlaakson terveysasema Vantaalla suljettu, osa henkilökunnasta ja potilaista altistunut koronavirukselle

Martinlaakson terveysasema Vantaalla on suljettu, sillä siellä vahvistetun koronavirustapauksen vuoksi osa henkilökunnasta ja potilaista on altistunut virukselle, Vantaan kaupunki tiedottaa. Altistuneita jäljitetään parhaillaan.

Terveysasema on suljettu jo tästä päivästä lähtien, ja se pysyy kiinni alkuviikon. Ajanvaraus- tai päiväpoliklinikkapotilaita ei oteta tänä aikana vastaan.

Asema puhdistetaan sen ollessa suljettuna. Martinlaakson terveysasemasta on myöhemmin tulossa Vantaan koronavastaanottopiste, ja myös tämän muutoksen valmistelutyöt ovat käynnissä.

Etätyö tyhjensi tiet

Koronaviruksen vuoksi selvästi lisääntynyt etätyö vaikuttaa hiljentäneen työmatkaliikenteen.

Tampereen Tieliikennekeskukselta kerrotaan, että tiet ovat olleet tänään silmämääräisesti selvästi tavallista tyhjempiä. Liikenteen rauhoittuminen näkyy koko Suomessa, mutta erityisesti etelässä.