Ensimmäiset A-virukset tulivat jo – vastassa on entistä järeämpi rokote

Influenssa B-virus yllätti suomalaiset viime vuonna jo joulukuussa, mutta nyt sitä torjuu viime kautta kattavampi rokote.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL hankki tälle talvelle pistettävän rokotteen, jossa on suoja neljää virusta vastaan, edellisen kauden rokote suojasi kolmelta virukselta. Rokotehankinnasta päätti Sosiaali ja terveysministeriö STM.

Rokotteen pitäisi tehota hyvin nyt maailmalla liikkeellä oleviin viruksiin.

– Tällä hetkellä näyttää hyvältä eli nyt maailmalla kiertävien virusten ominaisuudet eivät näytä poikkeavan ainakaan merkittävästi niistä viruksista, jotka on sisällytetty rokotteeseen ja joilta rokote suojaa, erityisasiantuntija Niina Ikonen THL:stä arvioi.

Rokotteessa on suoja kahta A-virusta ja kahta B-virusta vastaan. Uutena rokotteessa on suoja viime vuonna jyllännyttä, B-viruksiin kuuluvaa Yamagata-haaran virusta vastaan. Sen lisäksi rokotteen viruskannoista on vaihdettu sekä A-viruskanta (H3N2) että B-viruskanta (Victoria-haara).

Epidemia lähestyy jo. THL:n vahvisti, että liikkeellä on jo influenssaviruksia, ensimmäiset virukset on löydetty ja THL:n laboratoriossa vahvistettu tällä viikolla, kertoi Niina Ikonen.

Suomeen on saapunut molempia A-viruksiin kuuluvia influenssaviruksia, mutta kyse on toistaiseksi yksittäisistä viruslöydöksistä.

Tavallista on, että influenssaepidemia alkaa juuri A-viruksista. Viime vuonna kausi alkoi poikkeuksellisesti B-viruksilla jo joulukuussa, A-virukset tulivat myöhemmin. Kaikkiaan influenssaepidemia kesti pitkään eli toukokuulle asti. Taudin huippuviikot podettiin tammi-maaliskuussa.

STM:n tälle kaudelle valitsema rokote on VaxigripTetra, joka oli jo viime vuonna myynnissä Suomessa. Rokotetta on varattu kansallisen rokotusohjelman tarpeisiin kaikkiaan 1,7 miljoonaa kappaletta, saman verran kuin viime kaudelle.

Sen lisäksi THL on hankkinut pienille lapsille 71 000 kappaletta nenäsumutteena annettavia Fluenz Tetra -rokotetta.

Riskiryhmille, heidän lähipiirissä oleville henkilöille sekä terveydenhuollon työntekijöille ja varusmiehille rokotus on maksuton. Tänä vuonna maksutta sen saavat kaikki alle 7-vuotiaat lapset. Myös kaikki yli 65-vuotiaat sekä sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvat saavat rokotteen maksutta.

Pienistä lapsista rokotteen on saanut vuosittain noin 40 prosenttia, ikääntyneistä lähes puolet, kertoi ylilääkäri Hanna Nohynek THL:stä.

THL:n mukaan suurin osa rokotetuista välttyy tartunnalta, rokotus estää myös influenssan jälkitauteja sekä influenssasta johtuvia kuolemia sekä sairaala- ja laitoshoitoja.

Nelivalenttinen VaxigripTetra on ensimmäistä kertaa kansallisessa rokotusohjelmassa Suomessa. Rokote on kuitenkin jo laajasti käytössä Euroopassa. Viime kaudella rokotetta annettiin kaikkiaan 13 miljoonaa annosta, sanoo lääkevalmistaja Sanofi Pasteurin lääketieteellinen asiantuntija Anu Soininen.

Myyntiluvan VaxigripTetra sai Suomessa vuonna 2016. Viime vuonna rokotteen sai lähes 300 000 suomalaista, jotka hankkivat sen yksityisen terveydenhuollon kautta.

– Käytännössä rokote vastaa koostumukseltaan maailman eniten myytyä influenssarokotetta, kolmivalenttista Vaxigripia, joka on ollut käytössä jo vuodesta 1968. Sen turvaprofiili tunnetaan hyvin, eikä tavallisesta poikkeavia haittavaikuksia ole ilmennyt, sanoo Soininen.

Koska rokotteen myyntilupa on Suomessa tuore, siihen kohdistuu Euroopan lääkeviranomaisten asettama lisäseuranta. Vastaava seuranta koskee kaikkia vuoden 2013 jälkeen myyntiluvan saaneita lääkkeitä.

Influenssa on äkillinen hengitysteiden tulehdus, joka usein alkaa nopeasti korkealle nousevalla kuumeella. Se on erityisen vaarallinen riskiryhmille, joilla vastustuskyky on muita heikompi.

Influenssa menee tavallisesti ohi levolla, mutta voi aiheuttaa vaikeitakin jälkitauteja kuten keuhkokuumeen tai keuhkoputkentulehduksen. Myös korvatulehdus on yleinen jälkitauti.

Kyllössä ja Palokassa rokotetaan lauantaina

Influenssarokotteet saapuivat ajoissa Jyväskylään, ja ensimmäinen yleinen rokotuspäivä on huomenna lauantaina Kyllön ja Palokan terveysasemilla Jyväskylässä.

Palokassa rokotetaan tällä kertaa lapsiperheet ja odottavat äidit. Riskiryhmille ja taudille alttiiden lähipiirille rokotus on maksuton.

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus Jyte järjestää rokotuksia kaikkiaan kolmena lauantaina Kyllössä ja Palokassa. Palvelupäällikkö, vastaava lääkäri Ilkka Käsmä neuvoo tulemaan heti aamusta.

– Silloin välttää ruuhkan, kymmenen yhdentoista aikaan ruuhkaa jo on, sanoo Käsmä.

Rokotusaikaa on kello 8–17.30.