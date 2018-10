Ensimmäiset biokaasubussit tulevat Jyväskylään opiskelijoiden suosimille linjoille

Jyväskylän paikallisliikenteeseen saadaan ensi kesänä biokaasulla käyviä linja-autoja, kun linjoja 5 ja 5K koskeva sopimusalue kilpailutetaan uudelleen. Sopimusalueen liikennöintisopimus päättyy kesäkuussa 2019.

Linjat 5 ja 5K ovat Jyväskylän alueella ajettavia linjoja, jotka palvelevat keskustan, Ylistönmäen, Viitaniemen, Kortepohjan ja Mattilanniemen alueiden välistä liikkumista sekä erityisesti yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita. Autoja tällä sopimusalueella tarvitaan neljä.

Joukkoliikennejaosto hyväksyi uuden sopimuskauden kilpailutusta koskevat periaatteet, joista yksi koskee käyttövoiman muuttamista biokaasuksi.

– Tämä on päänavaus, joka on Jyväskylän kestävän kehityksen ja ilmastotavoitteiden mukainen, sanoo joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Tom Nevanpää (kesk.).

Jaosto päätti myös pidentää sopimuskautta kahdeksaksi vuodeksi, jonka jälkeen kautta voidaan jatkaa ilman kilpailutusta vielä kahden optiovuoden ajan. Pitkä sopimus pudottaa liikennöitsijöiden vuosittaista kalustokustannusta. Kaluston keski-ikä sopimuskauden aikana saa olla enintään kymmenen vuotta.

Jyväskylän paikallisliikenne on jaettu viiteen eri kokoiseen sopimusalueeseen, joiden sopimukset päättyvät eri aikaan. Sopimusalueiden erilainen koko mahdollistaa eri kokoisten yritysten osallistumisen palvelutuotantoon. Tällä hetkellä kaikki viisi sopimusaluetta on Jyväskylän Liikenteellä.

Biokaasulinjan kilpailutus järjestetään vielä tänä syksynä niin, että hankintapäätös ja sopimus pyritään myös tekemään tämän vuoden aikana. Lähtökohtana on, että viitosalueen liikenne sulautuu aikaisempaan liikennetarjontaan eli vihreisiin Linkkeihin. Vaikka liikennöitsijä vaihtuisi, käytössä on sama lippu- ja maksujärjestelmä kuin muussakin paikallisliikenteessä.

Nevanpää kertoo, että biokaasuautojen saatavuutta on selvitetty ja kalustoa kyllä löytyy. Ulkomaisten vaihtoehtojen lisäksi löytyy myös suomalaista tuotantoa esimerkiksi Scania Lahden tehtaalta.

– Haemme tällä sopimusalueella kokemuksia biokaasuautojen käytöstä ja aika näyttää, miten jatketaan.

Seuraava sopimusalue vapautuu kilpailutukseen kesällä 2020. Alue on muun muassa Säynätsalon ja Muuramen liikennöintiä ja koskee kymmentä autoa.

Biokaasubusseja on otettu paikallisliikenteeseen muun muassa Helsingissä ja Vaasassa. Vaasassa kokemusta 12 kaasubussin käytöstä on reilun vuoden ajalta. Biokaasubusseja kiitellään ennakoitua pienemmästä kulutuksesta ja hiljaisesta käyntiäänestä. Myös matkustajamäärä on kasvanut.

Jyväskylän seudun jätehuollossa biokaasulla käyvien jäteautojen määrä lisääntyy ensi vuonna. Ensimmäiset kolme Sihvari Oy:n biokaasujäteautoa ovat liikennöineet toissa keväästä asti. Mustankorkea Oy:n uudessa kilpailutuksessa autojen määrä lisääntyy viidellä, kun Jätehuolto Laine hankkii kolme ja Lassila&Tikanoja Oyj kaksi uutta kaasuautoa. Mustankorkea on sitoutunut biokaasun käytön lisäämiseen myös tulevissa kilpailutuksissa.

Käytännössä jäteautot kulkevat sillä, mitä keräävät eli biojätteellä, josta Mustankorkea valmistaa biokaasua.