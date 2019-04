Entä jos yhteisistä asioista vain päätettäisiin netissä? – "Digidemokratian nopea edistyminen Suomessa vaatisi mallikseen suomalaisen menestystarinan"

Edustuksellinen demokratia on vaikeuksissa. Se näkyy länsimaissa vaikeutena koota hallituksia ja mahdottomuutena tehdä isoja päätöksiä.

– Demokratia ei etene yhteiskunnissa, tiivistää demokratian ongelmiin ja uusiin mahdollisuuksiin perehtynyt, vanhempainvapaalla oleva johtava asiantuntija Elina Kiiski-Kataja Sitrasta.

Demokratian ongelmien taustalla on useita syitä: politiikan sisäiset ongelmat, teknologian nopea kehittyminen ja maailmaa muuttavat globaalit haasteet.

– Vain noin kuusi prosenttia suomalaisista kuuluu puolueisiin, mikä on todella vähän siihen nähden, että poliittiset päätökset kanavoidaan puolueiden kautta, sanoo Kiiski-Kataja.

Maan hiljaiset eivät äänestä

Politiikan sisäisiä haasteita ovat liikkuvien äänestäjien määrän kasvu, populististen liikkeiden nousu ja alhainen äänestysaktiivisuus.

– Maan hiljaiset eli taloudellisesti ja sosiaalisesti heikompiosaiset ryhmät jäävät helposti äänettömiksi, sanoo yleisen valtio-opin professori Hanna Wass Helsingin yliopistosta.

Tutkimusten mukaan poliittiset päätökset vastaavat paremmin rikkaiden kuin taloudellisesti heikompiosaisten näkemyksiä. Se on johtanut eliittikehään.

– Moni kysyykin, miksi osallistua, jos päätöksentekojärjestelmä ei huolehdi minun kaltaisteni ihmisten eduista, Wass jatkaa.

Samaan aikaan nopeasti kehittynyt teknologia haastaa edustuksellista demokratiaa, sillä se mahdollistaa suoran osallistumisen.

Myös globaalit ongelmat, kuten ilmastonmuutos, ovat edustukselliselle demokratialle vaikeita.

– Ilmastonmuutos koskee kaikkia maailman maita ja vaatii yhteisiä päätöksiä. Millainen poliittinen järjestelmä vastaa maailmanlaajuisiin haasteisiin, kysyy Kiiski-Kataja.

Ratkaiseeko netti ongelmat?

Onko vastaus nettidemokratia? Periaatteessa kaikki voisivat helposti päättää asioista netin kautta.

Wassin mukaan pelkästään teknologian takia vuosisataista edustuksellista demokratiaa ei kannata romuttaa, sillä nettidemokratiaan liittyy ilmeinen vaara, demokratian häirintä.

– Keskeistä on se, millaisella alustalla suoran demokratian kokeilut toimivat. Niihin liittyvät tietosuojakysymykset ovat tällä hetkellä aika riskialttiita.

Teknologia mahdollistaa myös ihmisten manipuloinnin, eikä se estä osallistumisen kasautumista.

– Teknologia ei ole tuonut meille lisää aikaa. Millä ajalla ihmiset perehtyvät asioihin ja päättävät niistä? Jos minun pitäisi osallistua jokaisen päätöksen tekoon, en muuta ehtisi tehdäkään, sanoo Kiiski-Kataja.

Italiassa nettidemokratia on jo vallan keskiössä

Nettidemokratiaan nojautuvat liikkeet tulevat kuitenkin olemaan osa demokratiaa, arvioi tutkija Markku Harrinvirta Helsingin yliopistosta.

Tyypillistä liikkeille on, että ne sisäisessä demokratiassaan käyttävät hyödykseen nettiä.

Vielä toistaiseksi nettiä hyödyntävät liikkeet tai puolueet ovat politiikan marginaalissa. Poikkeuksen muodostaa populistinen Viiden tähden liike Italiassa.

– On suorastaan hämmästyttävää, että Italiassa suurin puolue ja hallituksessa oleva puolue käyttää nettiä sisäisessä päätöksenteossaan. Se on ainoa esimerkki digitaalisesta poliittisesta liikkeestä, joka on vallan keskipisteessä, sanoo Harrinvirta.

Se, että Viiden tähden liike näyttää tietä nettidemokratialle, on osin sattumaa.

– Beppe Grillon kanssa puolueen perustanut Gianroberto Casaleggio oli it-yrittäjä. Hänellä oli osaamista luoda alusta digidemokratialle, sanoo Harrinvirta.

Liike on valinnut ehdokkaat vaaleihin nettiäänestyksellä. Se myös keskustelee ja äänestää lakiehdotuksista netissä. Äänioikeutettuja ovat liikkeen nettisivustolle rekisteröityneet jäsenet. Kritiikkiä liikkeelle on tullut haitallisesta käyttäjätietojen keruusta ja tiedon hyödyntämisestä poliittisessa kampanjoinnissa.

Nettidemokratian ja populismin yhdistelmä on riskialtis

Harrinvirran mukaan populismin ja nettidemokratian yhdistämisessä on myös riskinsä.

– Se voi johtaa harkitsemattomiin päätöksiin. Viiden tähden liike ajaa esimerkiksi rokoteohjelmista luopumista, mitä kukaan asiantuntija ei tue.

Suomessa digitaaliselle demokratialle tietä raivaa Hjallis Harkimon Liike Nyt. Liikkeen ohjelma ei kuitenkaan ole populistinen.

– Liike Nyt on kyllä-liike, kun populistit ovat järjestään ei-liikkeitä. Se voi johtaa siihen, että kannatus jää marginaaliseksi, sanoo Harrinvirta.

Lisäksi muutokset politiikassa tapahtuvat hitaasti.

– Digidemokratian nopea edistyminen Suomessa vaatisi mallikseen suomalaisen menestystarinan.

Harrinvirta kuitenkin kannustaa myös perinteisiä puolueita kokeilemaan digidemokratiaa.

– Jos haluat tietää mitä kansa ajattelee, kannattaa kysyä kansalta.

Kansa voi osallistua myös kansalaisraadeissa

Kysyminen kansalta netin kautta voisi täydentää edustuksellista demokratiaa myös muutoin kuin vain puolueiden sisällä.

– Esimerkiksi satunnaisotannalla valittavat, tietyn ajan toimivat kansalaisraadit voisivat virtuaalisesti tai fyysisesti osallistua päätöksentekoon kansalaisia paljon koskettavissa asioissa, visioi Kiiski-Kataja.

Mustasaaressa kansalaisraati valmisteli helmikuussa tietoon ja eri näkemyksiin pohjautuvan julkilausuman Mustasaaren ja Vaasan kuntaliitosesityksestä ennen neuvoa-antavaa äänestystä. Raati ei kuitenkaan toiminut netissä vaan Mustasaaren valtuustosalissa.

Harrinvirran mukaan digitaalisen demokratian kokeilut olisi hedelmällisintä aloittaa paikallistasolta.

Päätöksenteossa voitaisiin myös käyttää paljon enemmän apuna myös dataa ja tekoälyä.

– Millaisen esityksen tekoäly valtavaan dataan pohjautuen tekisi sote-alueista, kysyy Kiiski-Kataja.

Kansalaisten arvot voisivat vaikuttaa jokaiseen päätökseen

Muutaman askeleen pitemmälle menee tamperelainen demokratiakehittäjä Raimo Muurinen, jonka Avanto Insight -yritys toimii päätöksenteon joukkoistamisen ratkaisujen parissa.

Muurisen mukaan nettiäänestykset ovat auttamattoman vanhanaikaisia ja demokratia toimisi ilman kansanedustajalaitosta.

– Demokratia voisi toimia nykyistä paremmin siten että jokaisen kansalaisen arvomaailma vaikuttaa jokaiseen päätökseen, sanoo Muurinen.

Tämä onnistuisi siten, että jokainen kansalainen luo arvoprofiilin.

– Kansalaiset myös avoimesti asettaisivat politiikan agendan ja muokkasivat päätösesityksiä Wikipedian tapaan. Virkamiehet vastaisivat esitysten tasapuolisuudesta, lainmukaisuudesta, aikatauluista ja teknisten alustojen toimivuudesta sekä yhteensovittamisesta päätöksenteon muodollisuuksiin.

Lopuksi päätösten suhde ihmisten arvoihin kirjoitettaisiin auki kuten tieteessä tutkimusaineiston ja -tulosten suhde.

– Näin ennaltaehkäistäisiin sellaiset päätökset, jotka ovat ristiriidassa ihmisten arvojen kanssa, uskoo Muurinen.