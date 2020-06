Entisen poikaystävän murhasyyte nurin – varusmiespalveluksen aikana Somerolla kadonneen naisen kuolemasta alle kolme vuotta vankeutta

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on hylännyt murhasyytteen Somerolla viime kesänä kadonneen naisen tapauksessa. Oikeus katsoi, ettei asiassa osoitettu riittävää näyttöä siitä, että entinen poikaystävä tappoi 21-vuotiaan Milla Arosen tahallaan.

Oikeus tuomitsi 25-vuotiaan miehen muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta ja hautarauhan rikkomisesta. Rangaistus on kaksi vuotta ja kahdeksan kuukautta vankeutta.

Uhri, 21-vuotias Milla Aronen, ilmoitettiin kadonneeksi, kun hän ei palannut varusmiespalvelukseen Porin prikaatiin viime kesäkuun alussa. Arosen etsintöjä seurattiin julkisuudessa tarkasti.

Tutkinnan aikana Arosen entinen poikaystävä myönsi aiheuttaneensa naisen kuoleman ja hävittäneensä ruumiin. Oikeus piti riidattomana, että Aronen kuoli miehen toiminnan seurauksena. Asiassa ei oikeuden mukaan kuitenkaan saatu näyttöä siitä, millaista väkivalta oli ja millaisia vammoja uhri kärsi, sillä ruumista ei ole löytynyt.

Syyttäjän mukaan teon taustalla olivat miehen taloudelliset vaikeudet. Arosen tapettuaan mies haki tämän nimissä useita pikavippejä ja yritti nostaa tämän pankkikortilla tuhat euroa käteistä. Oikeus katsoi, että epätoivoinen tilanne ja rahojen saaminen Aroselta henkirikoksen motiivina perustuu oletukseen.

– Riittäväksi näytöksi teon tahallisuudesta ei riitä sinällään looginen, mutta keskeisiltä osin olettamusten varaan rakentuva kokonaisuus, kun sekä etukäteissuunnitelma tappamisesta tai sen mahdollisuudesta että uhriin kohdistettu väkivalta ja kuolinsyy ovat jääneet näyttämättä, käräjäoikeus toteaa.

Syyttäjä ei vielä tiedä, valitetaanko hoviin

Törkeän kuolemantuottamuksen ja hautarauhan rikkomisen lisäksi Jyri Kristian Niemisen, 25, syyksi luettiin törkeä pahoinpitely, törkeän petoksen yritys ja maksuvälinepetos. Nieminen määrättiin lisäksi maksamaan Arosen omaisille 24 000 euroa korvaukseksi aiheuttamastaan kärsimyksestä.

Ehdottomasta vankeustuomiosta huolimatta käräjäoikeus määräsi, että Niemistä ei vangita.

– Vastaaja on ollut tutkintavankeudessa vapautensa menettäneenä lähes yhdeksän kuukauden ajan. Vaikka vastaajalle tuomittu rangaistus on yli kaksi vuotta vankeutta, käräjäoikeus katsoo, että syyksilukemiseen nähden hänen vangitsemistaan asian käsittelyn tässä vaiheessa on pidettävä kohtuuttomana hänen vankeinhoidollinen ensikertalaisuutensa huomioon ottaen.

Jutun toinen syyttäjä Kimmo Virtanen sanoo, ettei vielä tiedä, tyydytäänkö tuomioon vai valitetaanko siitä hovioikeuteen. Syyttäjäkaksikko aikoo ensi viikolla perehtyä tuomioon ja oikeuden perusteluihin paremmin, minkä jälkeen sitä voidaan kommentoida tarkemmin.

Sanoi piilotta neensa ruumiin roskikseen

Nieminen kiisti aluksi teon pitkään. Kesän mittaan hän kuitenkin seurasi henkirikosuutisointia ja oli googlannut muun muassa ”tappo ensikertalainen”. Hänet vangittiin epäiltynä vasta elokuun lopussa. Vuodenvaihteessa tutkinnassa tapahtui yllätyskäänne, kun mies myönsikin aiheuttaneensa kuoleman.

Nieminen myönsi aiheuttaneensa naisen kuoleman lyömällä tätä kerran nyrkillä kasvoihin, mutta kiisti tappaneensa tahallaan. Hän sanoi menettäneensä malttinsa ja lyöneensä äkkipikaistuksissaan kerran, koska heille oli tullut riitaa parisuhteen päättymiseen liittyvistä seikoista.

Hän kertoi kuulustelussa, että keskustelu ajelukierroksella oli mennyt vanhoista parisuhteen aikaisista asioista ”jankkaamiseen” ja hänellä ”napsahti päässä” yhdellä tupakkatauolla ja hän löi Arosta nyrkillä kasvojen alueelle. Pariskunta oli seurustellut vuosina 2015–2017.

Nieminen kertoi yllättyneensä, kun Aronen meni elottomaksi, ja päätyi lopulta nostamaan tämän takakonttiin.

– Mulla pyöri vaan päässä siinä kohtaa että mä joudun linnaan, ei niinku mikään muu, hän kertoi kuulustelussa.

Nieminen kertoi olleensa paniikissa, mutta pysähtyneensä kuitenkin kesken ajelun tekemään lainahakemuksia Arosen nimissä. Hän kertoi ajatelleensa, että tarvitsee rahaa paetakseen ulkomaille. Lainoja haettiin yhteensä 57 400 euron edestä.

Nieminen kertoi "pakanneensa" ruumiin jätesäkeillä ja teipinpaloilla ja piilottaneensa vanhempiensa pihapiirissä olevaan roskikseen.

– Sit mä mietin, että Somerolla ett misä ois simmonen mahdollinen roskis, niin ei mulle tullu niinku Somerolta mitään mieleen, ja sit mä muistin, että meidän isän lähellä on tota iso yleisroskis, Nieminen kertoi kuulustelussa.