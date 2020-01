Entisessä kaivoksessa sukeltanutta etsitään Ylöjärvellä – katosi ennen puolta neljää torstaina

Ylöjärvellä Pirkanmaalla etsitään sukeltajaa vanhassa Haverin kulta- ja rautakaivoksessa, kertoo pelastuslaitos. Vedellä täyttynyt Haverin kaivos on suosittu sukelluskohde.

Kadonnut on ollut sukeltamassa noin puolesta päivästä asti parina toisen sukeltajan kanssa, kertoo päivystävä päällikkö STT:lle. Kadonneesta ilmoitettiin hieman ennen kello puolta neljää iltapäivällä.

Kadonnutta etsimään on menossa lisää sukellusharrastajia. Pelastuslaitos on valmiudessa maan pinnalla. Päivystävän päällikön mukaan kadonneella on ilmaa vielä moneksi tunniksi.