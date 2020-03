Entiset päätoimittajat puolustavat perussuomalaisten Mäenpään mielipidekirjoitusta – syyttäjä vaatii kolmikolle sakkorangaistusta

Syyttäjä vaatii tänään Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa alkaneessa oikeudenkäynnissä sakkorangaistusta kansanedustaja Juha Mäenpäälle (ps.) ja Ilkan ja Pohjalaisen entisille päätoimittajille. Syytteet koskevat maakuntalehdissä viime vuoden tammikuussa julkaistua Mäenpään mielipidekirjoitusta.

Syyttäjän mukaan Mäenpää esitti kirjoituksessaan valheellisen tiedon Etelä-Pohjanmaan opiston rehtorista, mikä oli omiaan aiheuttamaan tälle vahinkoa, kärsimystä ja halveksuntaa.

– Mäenpää on kirjoittanut (sanomalehdissä) julkaistun kirjoituksen, jossa hän esittää valheellisesti, että Etelä-Pohjanmaan opistossa on tapahtunut raiskaus ja opiston rehtori on rikkonut virkavelvollisuuttaan laiminlyömällä tehdä asiassa tutkintailmoitusta esitutkintaviranomaiselle eikä asia ole edennyt lainkaan poliisille, syytteessä sanotaan.

Mäenpää kiistää syytteen ja sen, että kirjoituksessa olisi esitetty valheellisia tietoja tai vihjauksia. Hänen mukaansa mielipidekirjoitus perustui Ilkassa julkaistuun artikkeliin, jossa rehtori kertoi opistossa selvitetystä raiskaushuhusta.

– Kirjoituksessa esitetyt seikat ovat perustuneet luotettavana pidettävään lähteeseen, eli Ilkan artikkeliin, jossa rehtoria on haastateltu, sanotaan Mäenpään kirjallisessa vastauksessa.

Kyseisessä artikkelissa rehtori sanoo, että asia selvitettiin opistossa perin pohjin sen jälkeen, kun muut opiskelijat ilmoittivat siitä. Rehtorin mukaan tilanne paljastui kahden nuoren väliseksi selvittelyksi rakkaussuhteessa ja kyseessä ei ollut raiskaus.

– Kävimme oikeustieteellisestä näkökulmasta läpi kaikkien asianosaisten kanssa keskustelut, joihin kutsuttiin myös alaikäisen tytön vanhemmat, sanoi rehtori Ilkan artikkelissa.

Mäenpään mukaan hänen mielipidekirjoituksensa tarkoitus oli arvostella rehtorin työskentelytapaa.

– Artikkeli herätti hämmennystä opiston toimintatavasta. Miksi opisto selvittää alaikäiseen kohdistunutta seksuaalirikosepäilyä itse, kun tällainen selvittely kuuluu normaalisti poliisin tehtäviin?, Mäenpään kirjallisessa vastauksessa sanotaan.

Päätoimittajat: Opiston toimintatapa kritiikille hyvin altis

Myös päätoimittajarikkomuksista syytetyt Ilkan ja Pohjalaisen entiset päätoimittajat Satu Takala ja Toni Viljanmaa kiistävät syytteet. He katsovat, että eivät ole laiminlyöneet päätoimittajalle asetettuja velvollisuuksia toimitustyön johtamisesta ja valvomisesta.

Takala ja Viljanmaa katsovat, ettei Mäenpään mielipidekirjoituksessa ole kyse rikoksesta. Heidän mukaansa kirjoituksessa on kritisoitu sitä, miten opistossa on selvitetty raiskausväitettä ja että tällainen kritiikki on sallittua.

– Kun mielipidekirjoituksen lukee kokonaisuudessaan, tulee kyllä selväksi, että kirjoittaja ei väitä oppilaitoksessa tapahtuneen raiskausta, vaan haluaa kritisoida lehdessä kuvailtua asian selvittämistapaa, jota ei pidä asianmukaisena, ja on huolissaan sekä asianomistajan että myös epäillyn oikeusturvasta kuvatunlaisessa prosessissa, kirjoitetaan Takalan ja Viljanmaan yhteisessä vastauksessa.

Päätoimittajat sanovat vastauksessaan, että opiston toimintatapa on perustellusti herättänyt ihmetystä.

– Rehtorin haastattelussa kuvaama asian selvittämistapa on objektiivisesti arvioiden kritiikille hyvin altis riippumatta siitä, että sinällään ei ole syytä epäillä tällä hetkellä asiasta käytettävissä olevien tietojen perusteella, etteikö selvitystyössä olisi päädytty oikeaan lopputulokseen.

Syytetyt: Rehtorin toimintatapoja voitava kritisoida

Mäenpää ja entisen päätoimittajat toteavat, että opiston rehtori on sellaisessa asemassa, jossa on siedettävä virkatehtäviin kohdistuvaa voimakasta kritiikkiä.

Päätoimittajien mukaan julkisessa virassa olevalta ihmiseltä voidaan edellyttää vastuuta siitä, että tämä antaa tiedotusvälineille oikean kuvan vakavista asioista. Jos toimintatavoista herää kritiikkiä, se pitää olla valmis kestämään, vastauksessa sanotaan.

– Koska tässä tapauksessa kyse on ollut vakavan rikosepäilyn selvittämisestä ja julkisessa virassa olevan henkilön kuvailemista kovallekin kritiikille alttiista toimintatavoista, on selvää, että kriittisten mielipiteiden ilmaiseminen kuvaillusta asian selvittämistavasta on ollut sallittua, päätoimittajien vastauksessa sanotaan.

Mäenpää katsoo, että kirjoitus ei kohdistunut rehtoriin henkilönä ja että hänellä oli oikeus arvostella tämän työskentelytapaa.

– Opiston rehtori on sellaisessa asemassa, että hänen on siedettävä virkatehtäviinsä kohdistuvaa voimakastakin kritiikkiä, Mäenpää toteaa.

Syyttäjä vaatii Mäenpäälle, Takalalle ja Viljanmaalle vähintään 30 päiväsakon rangaistusta.