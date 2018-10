Epäasiallinen käytös varhaiskasvatuksen työntekijöitä kohtaan lisääntynyt – Jyväskylässä uhkaavia tilanteita on viikoittain

Keskisuomalainen uutisoi tällä viikolla tapauksesta, jossa lastaan päiväkodista hakenut äiti pahoinpiteli toista lasta. Tapaus sattui jyväskyläläisessä päiväkodissa joulukuussa 2017.

35-vuotias äiti oli iltapäivällä hakemassa lastaan päiväkodista. Hän kaatoi päiväkodin pihalla lapsensa kiusaajaksi epäilemänsä kolmevuotiaan pojan maahan selälleen, huusi tälle ja ravisteli lasta. Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi naisen pahoinpitelystä.

Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Tarja Ahlqvist korostaa, että kyseessä on poikkeuksellinen yksittäistapaus.

– Olen ollut alalla yli 30 vuotta, ja tämä on ensimmäinen kerta urallani, kun tällaista tulee tietoon, Ahlqvist kommentoi.

Hänen mukaansa kaupunki on tapauksen vuoksi päivittänyt toimintaohjeitaan vastaavien tilanteiden varalta.

– Ohjeissa kerrotaan esimerkiksi, miten hoidetaan vastaavissa tilanteissa yhteydet lastensuojeluun ja poliisiin, kertoo Ahlqvist.

Se, että vanhempi pahoinpitelee lasta, on harvinaista. Sen sijaan vanhempien yleinen vaativuus ja varhaiskasvatuksen työntekijöihin kohdistuva uhkailu on Tarja Ahlqvistin mukaan yleistynyt viime vuosina.

– Uhkailu, raivoaminen tai muu epäasiallinen käytös varhaiskasvatuksen työntekijöitä tai toisia vanhempia kohtaan on lisääntynyt. Uhkailua esiintyy tilanteissa, joissa lasta tuodaan päiväkotiin tai haetaan sieltä. Uhkailutilanteita on Jyväskylässä viikoittain. Usein uhkailun syy liittyy työntekijöiden toimintaan tai lastensuojeluilmoituksiin, Ahlqvist kertoo.

Työntekijöihin kohdistuneita pahoinpitelyjä ei Ahlqvistin mukaan ole tiedossa. Räikeimmistä uhkailuista tehdään Ahlqvistin mukaan uhkatilanneilmoitus. Vuonna 2017 varhaiskasvatuksen puolelta tehtiin kahdeksan kertaa uhkatilanneilmoitus vanhem­pien uhkailun vuoksi. Tänä vuonna ilmoituksia on tehty 10.

– Tilanteita on enemmän kuin ilmoituksia, koska lapsen huoltajan käyttäytymistä voidaan seurata muutaman kerran ja vasta sitten tehdään ilmoitus, Ahlqvist kertoo.

Tilanteet käsitellään Ahlqvistin mukaan työyhteisössä ja riippuen tilanteen vakavuudesta voidaan hyödyntää työnohjaajia tai ottaa yhteyttä Kriisikeskus Mobileen.

– Koulutamme henkilöstöä vaativien tilanteiden kohtaamiseen, eli työntekijöille on hankittu turvallisuustaitoja, kertoo Ahlqvist.

Tällä viikolla julkisuudessa olleessa tapauksessa lapsen äiti kertoi motiiviksi pahoinpitelylle sen, että oma lapsi olisi joutunut kiusatuksi päiväkodissa. Ahlqvistin mukaan Jyväskylän paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa kiusaamisen ehkäisy on keskeistä.

– Päiväkodeissa tuetaan lapsen vuorovaikutustaitojen kehittymistä, ja niitä taitoja lapsi harjoittelee. Luomme pelisääntöjä leikkeihin ja harjoittelemme tunteiden säätelyn taitoja monilla menetelmillä. Näin ennaltaehkäistään kiusaamis­tilanteita, kertoo Ahlqvist.

Yksi tapa taata ympäristön turvallisuus on, että toimitaan pienemmissä ryhmissä.

– Jyväskylässä seitsemää yli kolmevuotiasta lasta kohti on yksi varhaiskasvatuksen työntekijä, ja monissa päiväkodeissa työtä tehdään työpareina pienryhmissä. Toki esimerkiksi ulkoilussa lapsia voi olla pihalla enemmän, mutta silloin myös aikuisia on paikalla enemmän ohjaamassa tilannetta.

Kun kyseessä ovat pienet lapset, leikkeihin kuuluu usein myös fyysistä kontaktia. Ahlqvistin mukaan raja ylittyy silloin, jos lapsi itse kokee tulleensa kohdelluksi väärin.

– Puutumme tilanteisiin aina, kun kiusaamista havaitaan. Jos lapsi kertoo kotona tulleensa kiusatuksi päiväkodissa, on näihin kertomuksiin suhtauduttava vakavasti, Ahlqvist sanoo.

”Toiveita on paljon, kaikkeen ei kyetä”

Ville Vanhasen, 36, mukaan Halssilan päiväkodissa, jossa hänen poikansa Eero, 5, käy, on puututtu kiusaamistilanteisiin aina jämäkästi.

– Joskus on ollut pieniä kärhämiä, mitä tuon ikäisillä usein tulee. Niitä on käyty läpi henkilökunnan kanssa, ja hoitajat ovat hoitaneet tilanteet erittäin hyvin. Jos omaa lasta kiusattaisiin, huomauttaisin siitä, Vanhanen sanoo.

Halssilan ja Aittorinteen päiväkotien johtaja Anne Niemeläinen sanoo, että nykyisin vanhemmat ovat tietoisempia asioista ja erilaisia lapsen hoitoon liittyviä toiveita esitetään enemmän.

– Meidän alueella ei ole ollut tilanteita, joissa vanhemmat olisivat uhkailleet päiväkodin työntekijöitä, Niemeläinen sanoo.

Lasten väliseen kiusaamiseen puututaan heti, kun kiusaamista havaitaan tai se tulee tietoon.

Niemeläisen mukaan kiusaamista voidaan ehkäistä luomalla ryhmille yhteisiä pelisääntöjä.

– Meillä on käytössä hyviä tunnetaitomateriaaleja ja lasten kanssa pohditaan esimerkiksi, mitä on hyvä kaveruus ja mistä voi tulla paha mieli.

Niemeläinen kokee, että Halssilan alueella työntekijöitä on riittävästi, ja esimerkiksi ulkoilu­valvonnassa varmistetaan, että aikuisia on riittävästi ja he liikkuvat tasaisesti koko piha-alueella.

– Meidän alueellamme talot eivät ole liian täynnä ja poissa­oloja paikkaamaan on tutut varahenkilöt. Sen lisäksi olemme saaneet sijaisen tarvittaessa.

Kuokkalan päiväkodin johtaja Kati Laaksonen on huomannut vanhempien vaativuuden kasvun. Omalle lapselle vaaditaan aiempaa yksilöllisempää kohtelua.

– Tarvittaessa uskalletaan kritisoida asioita. Tämä on isompi kulttuurinen muutos. Toki omalle työuralleni on sattunut myös tilanteita, joissa vanhempi on ylireagoinut, mutta en koe, että vanhempien uhkaava käytös olisi isompi ongelma, sanoo Laaksonen.

Laaksosen mukaan vanhempien toiveita huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.

– Mutta päivähoito on ryhmähoitoa, eikä ihan kaikkiin toiveisiin pystytä millään vastaamaan, kuvailee Laaksonen.

Opetusalan vuoden 2017 työolobarometriin vastanneesta varhaiskasvatuksen opetushenkilöstöstä yli puolet oli kokenut kiusaamista.

17 prosenttia vastaajista oli kokenut kiusaamista lasten huoltajien taholta.