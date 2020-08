Epäiltyjen henkirikosten ja niiden yritysten määrä kasvoi alkuvuonna merkittävästi – poliisiylijohtaja pitää kehitystä huolestuttavana

Poliisin tietoon tulleiden epäiltyjen henkirikosten ja niiden yritysten määrä kasvoi merkittävästi tammi–kesäkuun aikana, ilmenee Poliisihallituksen julkaisemista tilastoista.

Epäiltyjä henkirikoksia ja henkirikoksen yrityksiä molempia tuli poliisin tietoon runsaat 40 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Epäiltyjen törkeiden pahoinpitelyjen määrä kasvoi 18 prosenttia vuoden takaisesta.

Poliisin tiedotteen mukaan poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen pitää kehitystä huolestuttavana.

Alkuvuoden aikana kirjattiin 51 epäiltyä henkirikosta. Tietoon tuli 15 tapausta enemmän kuin vuosi sitten.

Myös epäillyt huumerikokset lisääntyneet

Kaikkiaan epäiltyjä väkivaltarikoksia tuli poliisin tietoon kuusi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tietoon tuli aiempaa vähemmän epäiltyjä seksuaalirikoksia ja lapsiin kohdistuvia rikoksia. Poliisi kuitenkin pelkää tämän johtuvan ainakin osin siitä, että yhä useampi epäily jäi kevään poikkeusolojen aikana ilmoittamatta viranomaisille.

– Seksuaalirikosten ja lapsiin kohdistuvien ilmoitusten vähentymisen perusteita tulee analysoida tarkasti. Tilastot eivät välttämättä anna niistä poikkeusoloissa oikeaa kuvaa. Sen sijaan muun vakavimman väkivallan ilmoituskynnyksessä ei herkästi tapahdu muutoksia ja ne tulevat poikkeusaikoinakin hyvin poliisin tietoon, Kolehmainen sanoo tiedotteessa.

Epäiltyjä huumausainerikoksia tuli alkuvuonna poliisin tietoon lähes 40 prosenttia vuoden takaista enemmän. Myös epäiltyjä omaisuusrikoksia kuten ryöstöjä ja varkauksia tuli ilmi selvästi viimevuotista enemmän.

Kotihälytystehtävien määrä kasvoi niin ikään selvästi, noin 30 prosenttia.

Koronatilanne ei välttämättä selitä koko muutosta

Kolehmaisen mukaan koronaviruspandemia ja sen aiheuttamat rajoitustoimet heijastuvat poliisin tilastoihin.

– Tilastoja tulkitessa on kuitenkin hyvä muistaa, että ainoastaan osa muutoksista on aiheutunut poikkeuksellisesta tilanteesta ja osa selittyy muilla tekijöillä. Lisäksi poikkeustilanne on voinut aiheuttaa muutoksia esimerkiksi rikosten ilmoittamiskynnykseen tai viivästyttää lievemmistä rikoksista ilmoittamista, hän sanoo.

Kokonaisuudessaan poliisin tietoon tuli tammi–kesäkuussa noin 173 000 epäiltyä rikoslakirikosta. Määrä on yli 15 000 rikosta suurempi kuin samaan aikaan vuotta aiemmin. Luvuissa ei ole mukana liikennerikoksia.