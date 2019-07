Epävakaa sää on hillinnyt sinilevän kukintoja

Epävakaa sää on hillinnyt leväkukintoja sekä sisävesillä että Suomen merialueilla, selviää Suomen ympäristökeskuksen leväkatsauksesta.

Sisävesillä sinilevää on havaittavissa ajankohdalle tyypillisiä määriä. Tilanne ei ole juurikaan muuttunut viime viikosta. Järvillä sinilevää on havaittu yhteensä noin 30 valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla. Runsaasti sinilevää on havaittu vain neljällä havaintopaikalla.

Merialueilla, lähinnä Saaristomerellä ja Suomenlahdella, sinilevää on havaittu vain paikoitellen.