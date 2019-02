Eppujen koulupaikat ratkeavat huhtikuussa – uusi koulu helpottaa oppilasruuhkaa Länsi-Palokassa

Ensi syksyn ekaluokkalaisten huoltajat saavat huhtikuun alussa päätökset koulupaikoista. Peruskoulunsa aloittaa ensi syksynä Jyväskylässä noin 1 500 lasta, mikä on osapuilleen sama määrä kuin viime vuonna. Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen ja haku kouluun päättyi 7. helmikuuta.

Lapselle osoitetaan oman asuinalueen mukainen lähikoulu, joka ei aina välttämättä ole maantieteellisesti lähin koulu. Koulupaikkojen ja luokkien lukumäärä sekä alueiden koulutilojen riittävyys selviävät huhtikuun alkuun mennessä.

Länsi-Palokassa aiemmin ruuhkaista tilannetta helpottaa ensi syksynä käyttöön otettava uusi Savulahden päiväkotikoulu, jonka 1.–4. luokille mahtuu yhteensä 200 oppilasta. Koulun oppilaat tulevat Savulahden asuinalueelta ja lähiympäristöstä.

Paljon kouluunhakijoita on myös Keljonkankaalla, Kuokkala-Tikka alueilla sekä Puuppola-Tikkakoski alueilla, kuten edellisinäkin vuosina. Oppilasvajetta ei ole näkyvissä pienenevistä ikäluokista huolimatta minkään koulun alueella.

Savulahden lisäksi ensi syksynä otetaan käyttöön toinenkin uusi kouluyksikkö, Kangasvuoren päiväkotikoulu, joka korvaa lakkautettavan Pupuhuhdan koulun. Uuteen taloon tulee päivähoitopaikka noin 290 lapselle ja koulupaikka noin 150 lapselle 1.–3. luokille.

Koulujen rehtorit työstävät oppilasvalintaa huhtikuun alkuun mennessä. Oppilaan ensisijaisen lähikoulun määräytymisessä huomioidaan kotiosoitteen lisäksi lapsen terveydentilaan liittyvät tai muut erityiset syyt, kuten koulumatkan pituus ja turvallisuus sekä sisarusperuste.

Jyväskylän kaupungilla on 39 peruskoulua. Lisäksi kaupungin kautta haetaan oppilaaksi Normaalikouluun sekä yksityisiin Steiner- ja Kristilliseen kouluun. Normaalikoululla on oma oppilaaksiottoalue, joka määritellään vuosittain. Hakijoita on tänä vuonna 80.

Steiner-kouluun hakijoita on vuosittain parikymmentä Jyväskylästä ja seudun kunnista. Koulu toimii uusissa tiloissaan Schiltin lukion naapurina. Myös Kristillisen koulun noin 30 vuosittaista hakijaa tulevat Jyväskylästä ja naapurikunnista.