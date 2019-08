Erheelliset palohälytykset koettelevat Ylioppilaskylän asukkaiden hermoja – JYY sai 15 000 euron laskun pelastuslaitoksen turhista käynneistä

Opiskelija seuraa ikkunasta, kun punaiset paloautot ajavat jälleen Kortepohjan Ylioppilaskylään ravintola Rentukan luo.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY:n kerrostaloissa A–E on toistuvasti erheellisiä palohälytyksiä, jotka koettelevat asukkaiden hermoja. Osa opiskelijoista saattaa jopa jäädä asuntoon hälytyksen sattuessa.

Viidessä talossa on yhteensä 720 opiskelija-asuntoa.

– Tavallaan palohälytyksiin on jo tottunut. Pihalla on aina pieni kyläkokous niiden jälkeen, kertoo biologian opiskelija Jaakko Soininen.

Aikaisemmin Soininen asui nyt peruskorjattavana olevassa C-talossa, jossa turhia hälytyksiä saattoi sattua jopa useamman kerran viikossa. Silloin asukkaiden täytyi poistua talon 144 asunnosta palokuntaa odottamaan.

JYY:n toimitusjohtaja Marko Huttunen kertoo, että erheellisiä palohälytyksiä on edelleen etenkin peruskorjausta odottavissa D- ja E-taloissa. Ylioppilaskylän viisi tornitaloa remontoidaan aakkosjärjestyksessä vuosina 2017–2022.

– Olen huolissani siitä, mitä tapahtuu, jos tulee oikea hätätilanne, kun pääosa hälytyksistä on ollut aikaisemmin turhia.

Ylioppilaskylän erheelliset palohälytykset johtuvat rakennusten automaattisista paloilmoittimista, jotka hälyttävät suoraan hätäkeskukseen, jos talossa havaitaan merkkejä alkavasta tulipalosta.

Automaattisia paloilmoittimia käytetään esimerkiksi työpaikoilla, hoitolaitoksissa, tuotantotiloissa ja erilaisissa majoitustiloissa parantamaan paloturvallisuutta.

Riskienhallintapäällikkö Jarkko Jäntti Keski-Suomen pelastuslaitokselta kertoo, että Ylioppilaskylän taloissa erheelliset palohälytykset johtuvat useimmiten ruoanlaitossa syntyvästä kärystä. Myös esimerkiksi suihkun höyry tai tupakansavu voi laukaista automaattisen hälytyksen kylän taloissa.

Koska automaattiset laitteistot eivät osaa erotella toisistaan todellisen palon merkkejä ja esimerkiksi ­ruoanlaitossa syntyvää käryä, kutsutaan palokunta usein paikalle turhaan. Keski-Suomen pelastuslaitos perii maksuja automaattisten paloilmoittimien ai­heuttamista erheellisistä hälytyksistä, jos ne ovat toistuvia. Pelastuslaitos veloittaa 635 euroa kolmannesta turhasta käynnistä alkaen.

Huttusen mukaan erheelliset palohälytykset aiheuttivat JYY:lle viime vuonna noin 15 000 euron kustannukset.

– Mieluusti käyttäisin tuon rahan muuhun, vaikkapa opiskelutilojen varustamiseen tietokoneilla, jotta opiskelijoiden arki olisi sujuvampaa.

JYY on jakanut kerrostalojen asukkaille ohjeita, kuinka turhia hälytyksiä voi ehkäistä ja kuinka palohälytyksen sattuessa tulee toimia.

Lisäksi Huttunen kertoo, että hälytysjärjestelmät on tarkoitus käydä viranomaisten kanssa läpi tulevana syksynä. Hän ja Jäntti arvioivat, että Ylioppilaskylän kerrostalojen peruskorjaaminen voi myös vähentää erheellisten hälytysten määrää, kun esimerkiksi asuntojen ilmanvaihto paranee.

– Ongelman ydin on se, että hälytysjärjestelmä näissä taloissa on meidän mielestämme liian järeä. Se on tehty eräällä tavalla asuntolanäkökulmasta, mutta kohteet ovat kuitenkin asuinrakennuksia, joten minun mielestäni siellä riittäisi kevyempikin hälytysjärjestelmä, Huttunen sanoo.