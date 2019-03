Erikoinen riita repesi eläkeläisten pilkkikisoissa Säynätsalossa: Teemu Torssonen saapui muistuttamaan eläintensuojelusta, paikalle myös poliisi

Säynätsalon Eläkkeensaajat ry järjesti tiistaina Eläkkeensaajien Keski-Suomen piirin pilkkikisan Juurikkasaaressa. Kisa sai yllätyskäänteen, kun jyväskyläläinen kaupunginvaltuutettu Teemu Torssonen (ps.) saapui pilkkikisoihin muistuttamaan eläintensuojelusta. Torssonen on Kansallismieliset eläin- ja luonnonsuojelijat (Kelsu) ry:n puheenjohtaja. Kelsu on aiemminkin vaatinut, että kalastuksen yhteydessä kalojen kärsimys on minimoitava.

– Jaoimme vastuullisen kalastuksen tietolappuja, joiden jakamiseen meillä oli järjestäjän lupa. Pääpointtina oli varmistaa eläinsuojelulain toteutuminen, Torssonen sanoo.

Eläinsuojelulaki sanoo, että jos luonnonvarainen eläin on tilassa, jossa sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, eläin on lopetettava.

– Pyrimme toisen kelsulaisen kanssa jakamaan tietoa siitä, miten kalat pitää lopettaa. Ketään ei ollut tarkoitus häiritä, Torssonen kertoo.

Pilkkikisaan osallistui 73 eläkeläistä Keski-Suomen piirin jäsenyhdistyksistä. Nimettömänä pysyttelevä eläkkeensaajien edustaja kertoo, että pilkkijät järkyttyivät Torssosen saapumisesta paikalle.

– En tiedä, mikä luonnonsuojelija hän on, mutta aika ikävästi hän toimi: oli häiriöksi ja provosoi. Ihmettelimme, voiko tämä olla tottakaan. Käyttäytyminen oli todella epäasiallista.

Paikalle saapui myös poliisi. Torssonen kertoo kutsuneensa poliisin paikalle, koska yksi pilkkijöistä oli Torssosen mukaan lyönyt häntä leukaan ja rintaan. Torssonen kertoo tehneensä tapauksesta rikosilmoituksen.

Keskisuomalainen ei perjantaina tavoittanut poliisin edustajaa kommentoimaan tapauksen yksityiskohtia.

Torssonen pysyi paikalla punnitukseen asti. Eläkkeensaajien edustajan arvion mukaan kalaa tuli noin 200 kiloa, pääasiassa ahvenia. Torssosen mielestä niistä jokainen olisi pitänyt lopettaa heti vedestä nostamisen jälkeen.

– Noin 95 prosenttia kaloista oli vielä punnitusvaiheessakin hengissä, Torssonen sanoo.

Kisan jälkeen Torssoselle tarjottiin mahdollisuutta ottaa osa kaloista itselleen. Hän ottikin toisen kelsulaisen kanssa toistakymmentä kiloa kalaa mukaansa.

Eläkkeensaajat ei aio viedä asiaa eteenpäin.

– Olemme hyvin harmistuneita tästä tapauksesta. Siellä oli pilkillä ihmisiä, jotka ovat ikänsä kalastaneet, eläkkeensaajien edustaja ihmettelee.