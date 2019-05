Erikoinenkin äitiys nousi rakkaudesta ja rajoista – palkittava äiti Paula Katajamäki oli myös lastensa sisarusten yksinhuoltaja

Mänttäläinen Paula Katajamäki, 70, on oikea energiapakkaus. Hän liikkuu, ohjaa, hoitaa, osallistuu, nauttii menemisestä. Tänään hän on kuitenkin ennen kaikkea äiti – palkittava ja varsin erikoinen.

Katajamäki säteilee olevansa liikuttunut, onnellinen ja kiitollinen saamastaan huomionosoituksesta: Valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa Helsingissä hänen tummaan jakkuunsa kiinnitetään Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitali kultaristein.

– Olin vähän yli kaksikymppinen, kun sain omat lapset, ja viisikymppinen, kun nuoremmat pojat tulivat. Tilanne oli kaikille uusi ja erikoinen, mutta pärjäsimme, ja tulos on ihana. Tekisin saman ratkaisun, jos nyt pitäisi päättää, hän miettii.

– Tilanne oli kasvattava ja opettavainen itsellenikin. Tärkeintä olivat rakkaus ja rajat, keskinäinen huolenpito ja keskustelu. Lapsia pitää kuunnella, eikä aikuinen aina ole oikeassa. Kun kasvatat lapsia, he kasvattavat sinua.

Katajamäki avioitui vuonna 1969. Tytär syntyi vuonna 1970 ja poika 1971. Yhteiselämä kuitenkin kariutui lasten ollessa päiväkoti-ikäisiä.

– Jäin Mänttään, mutta ex-mies muutti muualle ja perusti uuden perheen. He saivat kaksi poikaa. Olimme tekemisissä, koska poikien toinen mummolakin oli Mäntässä – ja ovathan he kaikki neljä sisaruksia, Katajamäki pohtii.

– Avioeromme oli käsitelty hyvin, siinä ei ollut selvittämättömiä asioita. Ylimpiä ystäviä ei uusien puolisoiden kanssa tarvitse olla, mutta juttuun on lasten vuoksi tultava.

Ex-miehen uutta perhettä koettelivat suuret surut: ensin menehtyi äiti, viisi vuotta myöhemmin myös isä.

– Pojat jäivät täysorvoiksi. Omat lapseni olivat jo muuttaneet kotoa, mutta poikani haki veljensä meille. Huoltajuusratkaisuja oli tehtävä kolmessa päivässä. Kysyin pojilta, haluavatko he muuttaa luokseni, ja he halusivat. Pian he kysyivät, saavatko he sanoa minua äidiksi.

Huoltajuusprosessi vei kuukausia. Tarkasti ottaen Katajamäki ei ollut sijaisäiti, vaan virallinen huoltaja. Lain edessä kun saman isän lapset ovat täyssisaruksia, eivät sisko- ja velipuolia.

Katajamäki on siis ollut yksinhuoltaja kahteen otteeseen. Hän oli hankkinut kosmetologin ja jalkahoitajan koulutuksen, ja ensimmäisestä pesueesta hän huolehti työskentelemällä Mäntässä Sokos-tavaratalon kosmetiikkapuolen osastonhoitajana.

Hän kiittää työnantajaa saamastaan jatkokoulutuksesta ja vastuunannosta. Hän työskenteli jonkin aikaa myös Savonlinnassa, mutta palasi Mänttään ja perusti yrityksen. Virallisesti hän eläköityi vuonna 2017.

Jälkikasvunsa – neljän lapsen ja kuuden lastenlapsen – elämää hän katselee onnellisena.

– He ovat perhekeskeisiä, huolehtivia, rakastavia, lastensa harrastuksia tukevia. On ihanaa, että he tekevät kaikenlaista hauskaa myös yhdessä.

Henkireiäkseen Katajamäki paljastaa liikunnan. Hän jumppaa, joogaa, harrastaa itämaista tanssia, lenkkeilee, ohjaa muita.

– Jos kivistää ja kiristää, kunnon hikilenkki tai avanto auttaa. Olen aina hakenut liikkumiselle ajan, ja jos en ole voinut lähteä kotoa, olen vaikka hypännyt narua.

Katajamäki on myös vaikuttajanainen. Hän oli pitkään paikallisen osuuspankin hallituksessa, tätä nykyä sen edustajistossa. Mäntän Syke -urheiluseuraa hän johti liki 20 vuotta. Kunnallisia luottamustehtäviä hän on hoitanut muun muassa keskusvaalilautakunnassa.