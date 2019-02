Erilainen aseistautuminen on lisääntynyt – poliisi takavarikoi vaarallisia välineitä Keski-Suomessa päivittäin

Kuulapistooli, ilmapistooli, pistoolijousi, jalkajousi, ilmakuula-ase. Tällaisen takavarikoitujen aseiden saldon tuotti ainoastaan kolme poliisin tehtävää Jyväskylässä keskiviikkona.

Yksikään tehtävä ei varsinaisesti liittynyt aseisiin tai niiden käyttämiseen, vaan aseet löytyivät muihin rikosepäilyihin liittyneiden tehtävien yhteydessä. Yhdessä kyse oli autoon murtautuneiden miesten kiinniotosta, toisessa epämääräisesti liikkuneen mönkijäkuskin tarkastamisesta ja kolmannessa henkilöauton kuljettajan ajokunnon tarkastuksesta.

– Kavalkadi kuvastaa tätä päivää. Erilaisten aseiden ja astaloiden määrä on lisääntynyt, komisario Juha Mäntynen Jyväskylän poliisista vahvistaa.

Välineestä, sen laadusta sekä käyttötarkoituksesta riippuen pelkkä hallussapito tai kantaminen mukana julkisella paikalla voi olla kiellettyä. Kyseeseen voi tulla rikoksena toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapito tai ampuma-aserikos.

Mäntysen mukaan tavallisimmin tavataan puukkoja, joita takavarikoidaan sekä rikoksesta epäillyiltä että säilöönpanoa edeltävässä turvallisuustarkastuksessa päihtymyksen tai häiriökäyttäytymisen vuoksi kiinniotetuilta.

– Puukko on yleisin. On myös nyrkkirautoja, patukoita, sumutteita, erilaisia aseita ja niiden jäljitelmiä. Vain ihmisten kekseliäisyys on rajana siinä, millaisia astaloita tai omatekoisia virityksiä, joilla toista voi vahingoittaa, on tehty, Mäntynen kuvailee.

Vakavaa vahinkoa ja vammoja saa aikaan myös paljain käsin, mutta aseiden ja välineiden kanssa riskit kasvavat. Tämä näkyy myös poliisin työssä aseelliseen vastarintaan varautumisena on otettava huomioon paitsi mahdollinen vaara sivullisille, myös poliisin omalle työturvallisuudelle.

Ulospäin tilanteet voivat vaikuttaa joskus dramaattisilta, jos poliisipartioita on tehtävällä ­useampia, poliisit ovat suojavarusteissa ja esillä ovat järeämmät aseet. Tällainen tilanne nähtiin tiistai-iltana Jyväskylän Rantaväylällä, jossa poliisi otti kiinni miehen, jonka epäillään yrittäneen hetkeä aiemmin puukottaa toista miestä.

– Yleensä sanallinen käskyttäminen tehoaa. Mutta ei ole harvinaista, ettei esimerkiksi puukosta luovuta ja sen kanssa tullaan poliisia kohti. Silloin joudutaan käyttämään voimakeinoja, Mäntynen kertoo.

Ongelmia ovat aiheuttaneet tuliaseita muistuttavat jäljitelmät, kuula-aseet ja leikkiaseet, joiden erottaminen aidosta aseesta ei onnistu nopeassa tilanteessa ja kauempaa ammattilaisiltakaan.

– Sellaisen kanssa julkisella paikalla liikkuva henkilö aiheuttaa vaaraa myös itselleen ja ottaa riskin joutua poliisin voimakeinojen kohteeksi. Poliisi ei voi riskejä ottaa, Mäntynen sanoo.