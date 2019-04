Erittäin laaja kirjo erilaisia homekasvustoja – Laukaan Kuntalan työntekijöiden mitta täyttyi, he muuttavat pihalle rakennettavaan moduuliin

Laukaan vuonna 1979 käyttöön otetun kunnanviraston – tuttavallisemmin Kuntalan – taru alkaa olla viimein lopussa.

Homeisen Kuntalan sisäilmasta kärsivien työntekijöiden määrä on kasvanut nyt niin suureksi, että viraston työntekijät siirtyvät Kuntalan pihalle rakennettaviin moduuleihin. Oireilmoituksia on tehty 2017–2019 aikana 68 kappaletta.

Laukaan kunnanhallitus siunasi jo viime kokouksessaan väistötilan rakentamisen, mutta vielä tarvitaan kunnanvaltuuston hyväksyntä 370 000 euron lisämäärärahalle, sillä moduulirakennukseen ei ollut varauduttu kunnan tämän vuoden budjetissa.

Kuntalan sisäilmaongelmat on tiedetty jo kauan, mutta mikä sai tilanteen kärjistymään juuri nyt?

Ympäristötoimenjohtaja ja samalla henkilöstön työsuojelupäällikkö Jukka Lappalainen kertoo, että Kuntalan seinistä on jo aiemmin löytynyt ”erittäin laaja fauna erilaisia homekasvustoja”.

– Seinissä on laaja kirjo homeita, joista tiedetään, että osa aiheuttaa varmasti oirehtimista, Lappalainen toteaa.

Seiniä on pyritty eristämään ja kapseloimaan, ja työntekijöiden oireilua on seurattu tiiviisti. Viime syksynä oireilmoitukset alkoivat Lappalaisen mukaan kuitenkin lisääntyä selvästi.

– Henkilökunnan oireilu on lisääntynyt viime syksystä lähtien niin paljon, että kävi ilmeiseksi, että korjaustoimenpiteiden takaraja on tullut eteen. Meillä oli onneksi hyvä seurantajärjestelmä, Lappalainen sanoo.

Laukaan hallintojohtaja Niku Latva-Pukkila kertoo, että väistötilan kilpailutus alkaa heti, mutta nopeimmillaankin muuttamaan päästään puolen vuoden tai vasta jopa kahdeksan kuukauden päästä.

Vuonna 1979 käyttöön otetussa Kuntalassa työskentelee tällä hetkellä 75 työntekijää, sosiaalitoimen ja perhetyön toiminnot on jo siirretty pois rakennuksesta henkilökunnan oireiden vuoksi.

Väistön kestoksi on arvioitu 3–4 vuotta. Tarkoitus on purkaa vanha Kuntala ja rakentaa tilalle kerrostaloja. Kunnanviraston on tarkoitus siirtyä muihin tiloihin Laukaan Kirkonkylälle. Latva-Pukkilan mukaan kyseeseen tulee joko omat tilat tai vielä todennäköisemmin vuokratilat.

Moduulirakennuksesta tulee vuosittain kuluja, mutta ei enää niin paljon kuin tänä vuonna. Latva-Pukkila arvioi, että kulut pienenevät seuraavina vuosina noin 50 000 eurolla nykyisestä.