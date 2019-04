Erkki Koivisto, 90, Jämsästä edelleen kateissa: "On tullut muutamia havaintoja"

Sisä-Suomen poliisi pyysi lauantaiaamuna havaintoja jämsäläisestä Erkki Koivistosta, josta ei ole havaintoja tiistain jälkeen. Hänen katoamiseensa ei epäillä liittyvän rikosta.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Veli-Pekka Välisaari kertoi ilmoituksen poikineen muutamia yhteydenottoja, mutta Koivisto on edelleen kateissa.

– Saimme joitakin havaintoja, mutta niiden perusteella miestä ei ole löytynyt. Toivomme edelleen yhteydenottoja ihmisiltä, Välisaari kertoi.

Koivisto on normaalivartaloinen tai hoikka, pituudeltaan noin 170 senttinen ja on ikäänsä nähden hyvässä kunnossa. Hän asuu yksinään Jämsän keskustassa sijaitsevassa asunnossa ja on kova kävelemään. Koiviston vaatetuksesta ei ole tietoa, mutta käyttää yleensä ulkoiluvaatteita, lenkkikenkiä ja lippalakkia. Mukana saattaa olla musta reppu.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista arkena virka-aikaan Jämsän poliisille numeroon 0295 414 731 ja muuna aikana hälytysnumeroon 112. Koiviston kuva on heinäkuulta 2018.