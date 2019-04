Erkki Nikkilän valinta Kinnulan pomoksi sai yksimielisen tuen kunnanvaltuustossa

Hallintotieteiden maisteri Erkki Nikkilä, 54, Pihtiputaalta on Kinnulan uusi kunnanjohtaja. Hänet valittiin virkaan yksimielisesti kaikkien ryhmien tuella tiistaina kunnanvaltuustossa. Kokonaisuutena valinta tapahtui harvinaisen pikamenettelyn jälkeen: Nikkilä valittiin virkaan ilman haastattelua ja vain viikko sen jälkeen, kun hän oli antanut suostumuksensa virkaan hakuajan jälkeen. Nikkilä ottaa tehtävän vastaan 1. kesäkuuta.

Menettelyn mahdollisti se, että Nikkilä on kinnusille tuttu mies, jolla on laajaa kannatusta. Sen lisäksi hänellä on vankka kokemus kunta-alalta ja hänen siihen liittyvät työnäyttönsä ovat hyvät. Nikkilä on syntynyt Kinnulassa, hän toimi pitkään naapurikunnan Pihtiputaan kunnanjohtajana ja on ollut aktiivinen Kinnulaa vapaa-ajan asukas.

Virka on viiden vuoden määräajalla ja siinä on kuuden kuukauden koeaika. Virkaa haki seitsemän henkeä, mutta kunnanhallitus ei kutsunut ketään haastatteluun sen jälkeen kun selvisi, että Nikkilä oli antanut suostumuksensa virkavaaliin.