Erottaminen asianajajaliitosta harvinaista, mitä se tarkoittaa? – Olli Santanen aikoo valittaa päätöksestä

Suomen Asianajajaliitosta erotettu jyväskyläläisjuristi, varatuomari Olli Santanen, 60, kertoo valittavansa erottamispäätöksestään Helsingin hovioikeuteen. Muutoin Santanen ei halunnut keskiviikkona kommentoida erottamistaan tai siihen johtaneita asioita.

Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta erotti Santasen liitosta täysistunnossaan 22. maaliskuuta. Muutoksenhausta huolimatta erottamispäätöstä on noudatettava välittömästi.

Lautakunnan mukaan erottamiseen johtivat useat kymmenet moitteet, jotka lautakunnalle toimitti yhdeksän eri kantelijaa tai tuomioistuinta. Yksi asioista tuli vireille Asianajajaliiton hallituksen toimesta.

Moitteet liittyivät sekä laiminlyönteihin työtehtävissä että asiattomaan toimintaan vapaa-ajalla. Lautakunta arvioi menettelyä kokonaisuutena ja katsoi Santasen toimineen lukuisilla eri tavoilla hyvän asianajajatavan vastaisesti ja asianajajakunnan arvoa alentavasti.

Santasen katsottiin hoitaneen päämiestensä toimeksiantoja asiattomasti liittyen muun muassa kohtuuttomaan laskutukseen sekä laiminlyönteihin asiakirjojen ja hakemusten toimittamisessa. Santasen arvioitiin käyttäneen myös epäasiallista kieltä eri julkisyhteisöille, viranhaltijoille ja päämiehelleen lähettämissään sähköposteissa sekä omilla Facebook-sivuillaan.

Kirjoituksissaan hän rikkoi myös asianajajan salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta mainiten asiakkaansa ja tämän vastapuolen nimet. Tuomioistuimen henkilökuntaan kohdistuneet epäsuorat uhkaukset puolestaan johtivat siihen, että Santanen oli päästettiin kulkemaan tuomioistuimeen vain turvatarkastuksen kautta.

Liitosta erottaminen tarkoittaa valvontajohtaja Pia Kauppisen mukaan sitä, ettei erotettu voi esiintyä asianajajana tai hoitaa tuomioistuimissa asioita, jotka on määritelty vain asianajajien, julkisten oikeusavustajien tai luvan saaneiden oikeudenkäyntiasiamiesten tai -avustajien tehtäviksi. Kolmen vuoden karenssiajan jälkeen erotetun on mahdollista hakea lupaa oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana toimimiseen.

– Kanteluita tulee vuosittain noin 500. Erottaminen on poikkeuksellinen seuraamus: niitä on vuosittain 0–5. Tämä on tapauksena todella poikkeuksellinen – jo pelkästään se, että yhdestä asianajajasta tulee näin paljon kanteluita ja moitteita. Muutenkin tapaus sisältää sellaisia piirteitä, jotka todella ihmetyttävät, Kauppinen totesi.

Raskauttavana seikkana pidettiin esimerkiksi sitä, ettei Santanen vastannut valvontalautakunnalle avoimesti, totuudenmukaisesti ja määräajassa. Hyvän asianajajatavan vastainen menettely oli myös toistuvaa ja pitkäkestoista ja Santanen jatkoi toimintaansa vielä senkin jälkeen, kun valvonta-asiat olivat tulleet vireille.

Lautakunta huomioi erottamispäätöksessään myös Santasen aiemmat kurinpidolliset seuraamukset 2013–2018: kaksi huomautusta ja kaksi varoitusta, joiden taustalla oli syyllistyminen törkeään rattijuopumukseen sekä laiminlyönnit työtehtävissä.

Ammatillisten kurinpitotoimien ohella vireillä on myös kaksi rikosasiaa. Poliisille on tehty Jyväskylässä tutkintapyynnöt, joissa pyydetään selvittämään onko Olli Santanen syyllistynyt Facebook-kirjoituksillaan kunnianloukkauksiin.