Esa Kilposesta Keskisuomalaisen Viitasaaren aluetoimittaja – Pirjo Nyman Seudun päätoimittajaksi

Viitasaaren Seudun päätoimittaja Esa Kilponen, 56, siirtyy sanomalehti Keskisuomalaisen aluetoimittajaksi. Samalla Viitasaaren Seudun päätoimittajana aloittaa lehdessä uutistuottajana työskennellyt Pirjo Nyman, 58.

Kilposelle kyseessä on tuttu tehtävä, sillä ennen Seutua hän työskenteli juuri Keskisuomalaisen aluetoimittajana.

– Tämä on mieluinen haaste. On mukava palata tutuille poluille. Uudessa roolissa olen vahvuusalueellani – kirjoittajana, joka kiertelee ihmisten parissa. Seudun päätoimittajuus on ollut mielenkiintoinen ja myönteinen retki, joka on avartanut näkemyksiä. Nyt on taas aika mennä eteenpäin, Kilponen pohdiskelee.

Kilponen vakuuttaa, että viitasaarelaisuutta hänestä ei saa koskaan pois, vaikka nykyisin koti sijaitseekin Karstulassa.

Kilponen ottaa aluetoimittajan tehtävän vastaan aprillipäivänä 1.4.2019. Samalla Nyman siirtyy Seudun päätoimittajaksi.

– Olen toiminut päätoimittajan sijaisena useaan otteeseen eri päätoimittajien aikana. Työ ja yhteistyökumppanit ovat tuttuja ennestään. Edelleen pitää paikkansa, että Viitasaaren Seutu on maailman paras viitasaarelainen paikallislehti, Nyman veistelee.

Tähän asti paikallisuutiset Viitasarelta on huolehtinut sanomalehti Keskisuomalaiseen Viitasaaren Seutu. Vaikka Keskisuomalaiselle nyt nimetäänkin alueelle oma aluetoimittaja, yhteistyö Keskisuomalaisen ja Viitasaaren Seudun välillä jatkuu. Samalla hyväksi havaittulla yhteistyöllä paikallislehden ja maakuntalehden kesken haetaan lisävoimaa uutistyöhön jatkossa myös niillä viidellä muulla paikkakunnalla, joilla ilmestyy Keskisuomalainen-konserniin kuuluva paikallislehti. Nämä tilattavat paikallislehdet ovat Hankasalmen Sanomat, Laukaa-Konnevesi, Sampo (Saarijärvi), Viispiikkinen (Karstula) ja Sisä-Suomen Lehti (Äänekoski).

Yhteistyötä tehdään muun muassa kuntauutisoinnissa, tapahtumauutisissa ja verkossa, missä paikallislehden tilaajat pääsevät lukemaan Keskisuomalaisen verkkolehteä ilman näköislehteä. Saattaapa joskus sama syntymäpäivähaastattelukin ilmestyä paikallislehdessä ja maakuntalehdessä.

– Yhteistyötä tehdään pienissä perusuutisissa, mutta lehtien ilme ja ydin, pääjutut, ovat niiden omaa, ainutlaatuista sisältöä, kiteyttää Sisä-Suomen Lehden päätoimittaja Sami Rahkonen.

Äänekoskella sanomalehti Keskisuomalaisen uutisoinnista huolehtivat kesäkuun alusta Sisä-Suomen Lehden ohella pohjoisen Keski-Suomen aluetoimittajat Esa Kilponen ja Saarijärveä asemapaikkanaan pitävä Maarit Vaaherkumpu. Lisäksi Keskisuomalaisen päätoimitus Jyväskylässä osallistuu entistä tiiviimmin Äänekosken asioiden uutisointiin.