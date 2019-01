Esperi Care myöntää tehneensä virheitä ja lupaa parantaa toimintaansa

Hoiva-alan yritys Esperi Care myöntää, että sen toiminnassa on ollut virheitä. Yritys lupaa palkata lisää henkilöstöä hoivakoteihinsa. Valvira on määrännyt Esperin toiminnan keskeytettäväksi Ulrika-hoitokodissa, ja vastuu hoidosta on siirtynyt kaupungille.

Esperi Care lupaa tiedotteessaan, se ryhtyy välittömiin toimiin luottamuksen palauttamiseksi. Yhtiön mukaan Ulrikan ongelmat liittyvät laajemminkin henkilöstön resursointiin.

Toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni myöntää, että henkilöstön huolia ja viestejä johdolle ei ole otettu riittävän vakavasti.

– Tästä olemme erittäin pahoillamme ja tämä on meille tästä tilanteesta kaikkein tärkein oppi. Tämä tullaan laittamaan välittömästi kuntoon, Aarnio-Isohanni sanoo tiedotteessa.

Toimitusjohtaja kertoo, että yritys esimerkiksi palkkaa lisää väkeä tilanteen korjaamiseksi.

– Ymmärrämme, että luottamus meitä kohtaan on nyt saanut kolauksen. Teemme paljon töitä palauttaaksemme sen.

Esperi kertoo tekevänsä yhteistyötä parinsadan kunnan kanssa ja työllistävänsä yli 6 000 ihmistä.

Tehy: Erityisen runsaasti ongelmia

Henkilöstön vähyyteen liittyvät ongelmat ovat yksityisissä hoivakodeissa selvästi laajempia ja vakavampia kuin kuntien ja kaupunkien itse pyörittämissä laitoksissa, sanoo sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn johtava lakimies Vappu Okkeri. Okkerin mukaan Esperi Care erottuu kaikkea muuta kuin edukseen.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on määrännyt Esperi Caren toiminnan keskeytettäväksi Ulrika-hoitokodissa Kristiinankaupungissa Pohjanmaalla. Vastuu hoidosta on siirtynyt kaupungille.

– Esperin ongelmat ovat olleet kaikkein syvimmät. Vastaavia ongelmia on myös muiden isojen hoiva-alan ketjujen eli Attendon ja Mehiläisen kanssa, sanoo Okkeri.

– Kaikkien näiden kanssa Tehy on käynyt keskustelua ja kaikilla on hyvin samanlaiset säästökeinot. Kaikissa ketjuissa on myös yksittäisiä hyvin toimivia toimipisteitä, hän jatkaa.

Taustalla on Okkerin mukaan epäterve kilpailutus. Kun kunnat tavoittelevat säästöjä ulkoistamalla palveluja hoitoalan yrityksille ja yritykset taas pyrkivät tuottamaan voittoa, on henkilöstön alimitoituksen ja riittämättömän hoidon kierre valmis.

– Henkilöstövaltaisella alalla kuluja on vaikea vähentää muusta kuin henkilöstöstä.

Hoitajien vähyys aiheuttaa vaaratilanteita

Henkilöstön määrässä pihistetään Okkerin mukaan muun muassa jättämällä sijaisia palkkaamatta, lyhentämällä työvuoroja ja luistamalla ylityökorvauksista. Etenkin viikonloppuisin on hänen mukaansa tavallista, että hoitaja on vuorojen vaihteessa yksin osastolla.

– Miten yksi ihminen voi vastata vaikka 16 dementikosta, Okkeri kysyy.

Okkeri huomauttaa, että ongelmia ja vaaratilanteita tulee silloinkin, kun työvuorossa on kaksi hoitajaa. Näin esimerkiksi silloin, kun työpari on auttamassa kahden autettavaa asukasta ja muut asukkaat ovat sen ajan vailla apua.

Lisäksi säästetään avustavan henkilökunnan palkkauksesta, eli hoitohenkilöstön aikaa kuluu siivoamiseen, ruuan lämmittämiseen ja pyykkihuoltoon.

Okkeri huomauttaa, että henkilöstön määrää pitäisi tarvittaessa myös tarkistaa sen mukaan, miten runsaasti apua ja hoitoa asukkaat tarvitsevat. Vanhustenhoidossa tulee eteen myös kuolemaa lähestyvän saattohoito, johon siihenkin tarvitaan henkilökunnan aikaa.

– Sopimuksissa olisi varmistettava, että henkilöstömitoitusta nostetaan, jos asukkaiden hoidon tarve kasvaa. Yritysten kanssa ei pidä olla sinisilmäinen, Okkeri patistaa.

– Tehyn jäsenistö haluaa tehdä työnsä hyvin ja eettisiä periaatteita noudattaen, hän painottaa.

Niukan henkilömäärän lisäksi myös yksityisen sosiaalialan palkat ovat edelleen pienemmät kuin julkisella puolella. Okkerin mukaan ero on lähihoitajan kuukausituloissa noin 150–200 euroa, esimiestehtävissä jo noin 400 euroa.