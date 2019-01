Hoiva-alan yritys Esperi Care myöntää, että sen toiminnassa on ollut virheitä. Yritys lupaa palkata lisää henkilöstöä hoivakoteihinsa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on määrännyt Esperin toiminnan keskeytettäväksi Ulrika-hoitokodissa Kristiinankaupungissa Pohjanmaalla, ja vastuu hoidosta on siirtynyt kaupungille.

Esperi Care lupaa tiedotteessaan, että se ryhtyy välittömiin toimiin luottamuksen palauttamiseksi. Yhtiön mukaan Ulrikan ongelmat liittyvät laajemminkin henkilöstön resursointiin. Se lupaa palkata lisää väkeä tilanteen korjaamiseksi.

– Työhön tartutaan välittömästi. Eteneminen on pitkälti kiinni siitä, miten saadaan rekrytoitua ihmisiä, sanoo toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni STT:lle.

Aarnio-Isohannin mukaan tilanne Ulrikassa kriisiytyi hyvin lyhyessä ajassa. Keskustelua hoidosta Esperin eri toimipaikoissa on kuitenkin käyty Valviran kanssa jo pidempään.

– Kyse on koko henkilöstörakenteesta. Meillä on ollut näkemyseroja Valviran kanssa, kertoo Aarnio-Isohanni.

Esperi Caren hoitokoteja on myös useilla Keski-Suomen paikkakunnilla: Joutsassa, Jämsässä, Karstulassa, Laukaassa, Muuramessa, Saarijärvellä, Toivakassa, Viitasaarella ja Äänekoskella.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) ei tänään ole kommentoinut Esperin tapausta tiedotusvälineille, mutta on ottanut asian esille Twitter-tilillään.

– Jokainen ikäihminen ansaitsee ammattitaitoisen, arvostavan ja riittävän hoivan. Jos puutteita ja laiminlyöntejä hoivassa havaitaan, valvontaviranomainen puuttuu tilanteeseen. Niin on käynyt nyt. Annan kaiken tukeni Valviralle sen tärkeän tehtävän hoitamisessa, kirjoittaa Saarikko Twitterissä.

Valvira on vahvistanut, että yhden ihmisen epäillään kuolleen viime syksynä Ulrika-hoitokodissa hoitovirheen takia. Valviran mukaan suurin ongelma Ulrikassa on ollut hoitohenkilökunnan liian vähäinen määrä ja vastuuhenkilön puuttuminen.

"Esperin ongelmat ovat olleet kaikkein syvimmät"

Henkilöstön vähyyteen liittyvät ongelmat ovat yksityisissä hoivakodeissa selvästi laajempia ja vakavampia kuin kuntien ja kaupunkien itse pyörittämissä laitoksissa, sanoo sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn johtava lakimies Vappu Okkeri. Okkerin mukaan Esperi Care erottuu kaikkea muuta kuin edukseen.

– Esperin ongelmat ovat olleet kaikkein syvimmät. Vastaavia ongelmia on myös muiden isojen hoiva-alan ketjujen eli Attendon ja Mehiläisen kanssa, sanoo Okkeri.

– Kaikkien näiden kanssa Tehy on käynyt keskustelua ja kaikilla on hyvin samanlaiset säästökeinot. Kaikissa ketjuissa on myös yksittäisiä hyvin toimivia toimipisteitä, hän jatkaa.

Taustalla on Okkerin mukaan epäterve kilpailutus. Kun kunnat tavoittelevat säästöjä ulkoistamalla palveluja hoitoalan yrityksille ja yritykset taas pyrkivät tuottamaan voittoa, on henkilöstön alimitoituksen ja riittämättömän hoidon kierre valmis.

– Henkilöstövaltaisella alalla kuluja on vaikea vähentää muusta kuin henkilöstöstä.

Hoitajien vähyys aiheuttaa vaaratilanteita

Henkilöstön määrässä pihistetään Okkerin mukaan muun muassa jättämällä sijaisia palkkaamatta, lyhentämällä työvuoroja ja luistamalla ylityökorvauksista. Etenkin viikonloppuisin on hänen mukaansa tavallista, että hoitaja on vuorojen vaihteessa yksin osastolla.

– Miten yksi ihminen voi vastata vaikka 16 dementikosta, Okkeri kysyy.

Okkeri huomauttaa, että ongelmia ja vaaratilanteita tulee silloinkin, kun työvuorossa on kaksi hoitajaa. Näin esimerkiksi silloin, kun työpari on auttamassa kahden autettavaa asukasta ja muut asukkaat ovat sen ajan vailla apua.

Lisäksi säästetään avustavan henkilökunnan palkkauksesta, eli hoitohenkilöstön aikaa kuluu siivoamiseen, ruuan lämmittämiseen ja pyykkihuoltoon.

Okkeri huomauttaa, että henkilöstön määrää pitäisi tarvittaessa myös tarkistaa sen mukaan, miten runsaasti apua ja hoitoa asukkaat tarvitsevat. Vanhustenhoidossa tulee eteen myös kuolemaa lähestyvän saattohoito, johon siihenkin tarvitaan henkilökunnan aikaa.

– Sopimuksissa olisi varmistettava, että henkilöstömitoitusta nostetaan, jos asukkaiden hoidon tarve kasvaa. Yritysten kanssa ei pidä olla sinisilmäinen, Okkeri patistaa.

– Tehyn jäsenistö haluaa tehdä työnsä hyvin ja eettisiä periaatteita noudattaen, hän painottaa.

Niukan henkilömäärän lisäksi myös yksityisen sosiaalialan palkat ovat edelleen pienemmät kuin julkisella puolella. Okkerin mukaan ero on lähihoitajan kuukausituloissa noin 150–200 euroa, esimiestehtävissä jo noin 400 euroa.

"Seuraamme mitoituksia hyvinkin tarkasti"

Esperin toimitusjohtajan Marja Aarnio-Isohannin mukaan yksi Valviran kanssa käsitellyistä kysymyksistä on ollut yksikön esimiehen tehtäväkenttä. Esperissä on katsottu, että lähiesimiehen tulee osallistua käytännön työhön ja suuri osa hallintotehtävistä on hoidettu keskitetysti. Valvira taas on hänen mukaansa vaatinut, että esimiehen työaikaa ei saa laskea mukaan hoitotyön henkilöstömitoitukseen.

– Seuraamme kyllä mitoituksia hyvinkin tarkasti, sanoo Aarnio-Isohanni.

Toinen kysymys on Aarnio-Isohannin mukaan se, millaisessa kunnossa hoidettavat asiakkaat ovat. Hänen mukaansa hoidon tarve on usein osoittautunut suuremmaksi kuin mitä kunnat ja kaupungit ovat sopimuksia tehdessään ennakoineet.

– Käymme nyt läpi asiakkaiden vaatimukset ja hoitajamitoitukset yhdessä kuntien kanssa, lupaa Aarnio-Isohanni.

Toimitusjohtajan mukaan henkilöstön huolia ja viestejä johdolle ei ole otettu riittävän vakavasti.

– Ymmärrämme, että luottamus meitä kohtaan on nyt saanut kolauksen. Teemme paljon töitä palauttaaksemme sen, hän lupaa.

Esperi kertoo tekevänsä yhteistyötä parinsadan kunnan kanssa ja työllistävänsä yli 8 000 ihmistä.