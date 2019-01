Esperi Care saa tytäryhtiöstä väliaikaisen toimitusjohtajan

Esperi Caren hallitus on nimittänyt Heini Pirttijärven virkaa toimittavaksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä heti. Pirttijärvi on tähän asti työskennellyt Esperi Caren tytäryhtiössä Saga Caressa .

– On selvää, että tulen vt. toimitusjohtajaksi tilanteeseen, joka on pahasti tulehtunut. Tämä on ollut tärkeä herätys meille kaikille. Lähdemme nyt takamatkalta rakentamaan luottamusta, asukkaidemme ja heidän omaistensa, henkilöstön ja kuntien kanssa, Pirttijärvi sanoo tiedotteessa.

Hän pitää tärkeimpänä tehtävänään varmistaa, että asiakkaat saavat turvallista hoivaa ja henkilöstö työrauhan.

Esperi Caren aiempi toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni ilmoitti irtisanoutumisestaan tiistaina. Yhtiö on ollut voimakkaan julkisen arvostelun kohteena viime päivät sen toiminnan epäkohtien vuoksi.

Valvira pisti stopin

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Valvira määräsi viime viikolla Esperi Care -ketjun Ulrika-hoivakodin toiminnan keskeytettäväksi Kristiinankaupungissa Pohjanmaalla. Hoivakoti on siirtynyt kaupungin vastuulle. Taustalla ovat hoivakodissa ilmenneet useat vaaratilanteet. Valvira totesi, että asiakasturvallisuus olisi vaarantunut vakavasti, jos toimintaa olisi jatkettu.

Valviran mukaan yhden ihmisen epäillään kuolleen viime syksynä Ulrika-hoivakodissa hoitovirheen takia.

Valvira selvittää Esperi-ketjun toimintaa kymmenillä muillakin paikkakunnilla.

Välikysymystä valmistellaan

Yhtiön toiminnasta käynnistynyt keskustelu on laajentunut käsittelemään koko vanhustenhoidon tilannetta ja laatua Suomessa niin yksityisellä kuin julkisella puolella.

Oppositiopuolueet kokoontuvat tänään keskustelemaan vanhustenhoitoon liittyvästä välikysymyksestä.

Muut oppositiopuolueet ovat todennäköisesti lähdössä mukaan SDP:n ehdottamaan mahdolliseen välikysymykseen, kertoivat eduskuntaryhmien puheenjohtajat STT:lle tiistaina. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman on kutsunut oppositioryhmät koolle tänään aamupäivällä.

Yhteistä välikysymystä ovat mukana pohtimassa SDP:n lisäksi ainakin perussuomalaiset, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja kristillisdemokraatit.