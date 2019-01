Esperi Caren työntekijöille avataan vinkkikanava epäkohdille

Hoivakotiketju Esperi Caren työntekijöille perustetaan vielä tällä viikolla vinkkikanava, jonka kautta epäkohtia voi tuoda esille, kertoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen STT:lle.

Vinkkausmahdollisuus kuuluu Kaukosen mukaan keinovalikoimaan, jolla puututaan yhtiön vanhustenhoidossa esille nousseisiin vakaviin puutteisiin. Reaktiona ilmi tulleisiin ongelmiin yhtiön toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni kertoi tiistaina irtisanoutuvansa tehtävästään. Aarnio-Isohanni totesi tiedotteessa, että henkilöstöasiat ovat jääneet yhtiössä liian vähälle huomiolle.

Kaukosen mukaan päätös syntyi yhteisymmärryksessä hallituksen ja Aarnio-Isohannin välillä.

Lupa- ja valvontavirasto Valvira keskeytti yhden, Kristiinankaupungissa sijaitsevan Esperi Caren hoivakodin toiminnan viime viikolla muun muassa riittämättömän hoitohenkilökunnan ja puutteellisen hoivan takia. Yhden ihmisen epäillään lisäksi kuolleen hoitovirheen takia.

Kaukonen lupaa radikaalia toimintakulttuurin muutosta, mikä pitää sisällään muun muassa henkilöstömitoitusten tarkastamisen, työntekijöiden vakinaistamista sekä sisäisen viestinnän parantamista, kuten henkilöstön kuuntelemista.

Kaukonen myöntää: Kasvua painotettu liikaa

Kaukonen nostaa Esperi Caren ongelmien perimmäiseksi syyksi ainakin kaksi asiaa.

– Meillä on ollut koko yhtiössä liiaksi paino kasvun ja kannattavuuden parantamisessa henkilöstö- ja laatuasioiden sijaan. Painopiste on mennyt sinne. Se on ehkä yksi juurisyy. Toinen on se, että henkilöstöä ei ole kuultu riittävästi.

Kristiinankaupungin lisäksi ongelmia on ollut muissakin Esperi Caren yksiköissä. Ylen selvityksen mukaan vuosina 2016–2018 aluehallintovirasto huomautti epäkohdista 16:ssa Esperi Caren hoivakodissa. Kilpailija Attendon hoivakodeista epäkohtia löytyi 13:sta.

Kaukosen mukaan Esperi Caren ongelmat keskittyvät joihinkin yksiköihin, ja suurimmassa osassa asiat ovat kunnossa.

– Näitä tapauksia on aivan liian paljon, mutta samaan aikaan tuhannet ihmiset tekevät erittäin hyvää työtä. On valtavasti yksiköitä, joissa asiat ovat kunnossa.

Yhteensä yksiköitä on Kaukosen mukaan yli 200.

Kaukosen mukaan väliaikainen toimitusjohtaja valitaan mahdollisimman pian ja uuden toimitusjohtajan haku käynnistetään.

Kristiinankaupungissa vanhustenhoito Ulrika-hoitokodissa jatkuu siten, että kaupunki pyörittää hoitokotia ja Esperi Caren työntekijät auttavat.

– Lupaan sen, että me tehdään hallituksen johdossa kaikkemme, että tämä asia saadaan kuntoon.

Esperi Caren toiminnassa esiin nousseisiin ongelmiin reagoi tiistaina muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritys Med Group, jonka omistaa Tradeka-Yhtiöt. Med Group teki viime syksynä yhteistyösopimuksen Esperi Caren kanssa, mutta kertoi nyt pidättäytyvänsä yhteistyöstä toistaiseksi. Tradeka-osuuskunnan edustajistoa hallitsevat SDP ja vasemmistoliitto.