Espoon tuhkarokkotartunta ei ole levinnyt, altistuneet tavoitettu

Espoossa tuhkarokkotartunnalle altistuneet on tavoitettu ja muutamille on annettu varmuuden vuoksi MPR-rokote, kertoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Helene Laurent Espoon kaupungilta. Lääkärin mukaan lähialtistuneita on noin 30, minkä lisäksi tartunnasta on tiedotettu esimerkiksi tartunnan saaneen työpaikalla.

Ainakin toistaiseksi näyttää, ettei muita tartuntoja ole tullut. Laurent huomauttaa, että tartunnan Etelä-Euroopassa lomamatkalla saanut ihminen oli itse rokotettu, jolloin tartuttavuus on selvästi pienempi kuin rokottamattomilla.

Laurent korostaa, että tuhkarokkotapauksista tiedotetaan aktiivisesti, koska kyse on erittäin helposti tarttuvasta taudista. Koska kotoperäisestä tuhkarokosta on jo päästy eroon, viranomaiset haluavat kannustaa kansalaisia pitämään rokotusasiansa kunnossa.