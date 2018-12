Espoossa todettu tuhkarokko aikuisella, sairastunut on ollut kotihoidossa

Espoossa todettiin eilen tuhkarokko aikuisella, kertoo Hus. Tartunta on saatu ulkomaanmatkalla Aasiassa. Altistuneita on muutamia kymmeniä, joista valtaosa on jo tavoitettu ja ohjeistettu.

Altistuneet ovat olleet lähikontaktissa sairastuneeseen työpaikalla tai joissakin terveydenhuollon yksiköissä. Ne, jotka eivät ole sairastaneet tuhkarokkoa tai saaneet kahta rokotetta sitä vastaan, on suojattu MPR-rokotteella.

Sairastunut on saanut lapsena yhden rokotteen tuhkarokkoa vastaan, joten hänen tautinsa on lievempi ja tartuttavuutensa vähäinen, sanoo Husin Infektiosairauksien klinikan apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen. Henkilö on ollut kotihoidossa, ja kotieristys on tänään purettu.

Husin alueella on hyvä rokotuskattavuus MPR-tauteja eli tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan. Esimerkiksi vuonna 2015 syntyneistä lapsista 95 prosenttia on saanut MPR-rokotteen. Espoossa rokotuspeittävyys on Ruotsalaisen mukaan 97 prosenttia. Laumasuoja Husin alueella on siten hänen mukaansa hyvä.

Ruotsalainen huomauttaa, että tavallisesti yksittäisistä tuhkarokkotapauksista ei tiedoteta. Tästä poikettiin nyt Pohjanmaalla aiemmin todetun tuhkarokkotartunnan takia.

– Haluamme antaa maltillista tietoa, jotta kansalaiset eivät huolestu aiheettomasti, hän sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Espoon tapaus ei liity Pohjanmaan tuhkarokkotapaukseen.