Etälääkäri aloittaa Jämsässä – kokeilu kestää kesäkuun loppuun

Etälääkäri aloittaa Jämsässä marras-joulukuun aikana. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi Jämsän Terveys Oy:n etälääkärikokeilun kokouksessaan keskiviikkona. Kokeilu kestää kesäkuun loppuun saakka. Ajasta peritään vastaanottomaksu.

Käytännössä etälääkäri voi hoitaa muun muassa akuutteja sairauksia ja pitkäaikaissairauksen seurantaa, uusia reseptejä, antaa lääkärintodistuksia ja tulkita tutkimustuloksia.

Asiakas saa ajanvarauksen jälkeen linkin sähköpostiin. Sen avulla hän voi kirjautua videovastaanotolle kotoa. Etälääkäripalveluja voi lisäksi saada hoitajan vastaanottoajan yhteydessä. Tällöin hoitaja voi toimia lääkärin apuna.

Jämsän sosiaali- ja terveyspalvelut on ulkoistettu Jämsän Terveys Oy:lle. Yhtiön tavoitteena on, että vuoden 2019 alussa etälääkäripalveluissa on yhden lääkärin työpanos.