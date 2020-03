Etäopetus koettelee opettajien ja oppilaiden jaksamista

Etäopetusjärjestelyjen jatkuminen toukokuun puoleenväliin saakka merkitsee sekä opettajille että oppilaille pitkien ja raskaiden poikkeusjärjestelyiden jatkumista. Kunto on kovilla molemmilla puolilla.

– Opettajien jaksaminen on tosi tiukoilla. Tämä on tilanne, jossa pitää osata olla itselleen armollinen. On myös ihan realismia myöntää, ettei tässä pystytä kaikkea sitä tekemään, mitä olisi tehty, jos koulu olisi pyörinyt normaalisti, eikä pidäkään pystyä, myöntää Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n kehittämispäällikkö Jaakko Salo.

Samoilla linjoilla on Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta. Hänen mukaansa etäopetus on ollut "mullistava asia kunnille".

– Ei ole ollut välttämättä osaamista sen paremmin kuin välineitäkään. Nyt kun opetus jatkuu tällaisena tästä vielä ainakin seitsemän viikkoa eteenpäin, pitää kaikkien tarkastella jo tehtyjä päätöksiä ja huolehtia siitä, että homma saadaan toimimaan, Päivärinta sanoo.

Päästötodistuksen arviointi perustuu pitkään aikaan

Hallituksen päätös on huolestuttanut varsinkin sellaisia vanhempia, joiden lapset ovat lopettamassa peruskoulua. Miten koulu suoritetaan kunnialla loppuun, jotta hakeminen jatko-opintoihin ei vaarannu?

Salo muistuttaa, että päättöarviointi perustuu pitkältä ajalta, jo kahdeksannelta luokalta alkaen annettaviin näyttöihin.

– Yhdeksännen luokan päätteeksi annettava päättöarviointi perustuu pitkälle ajanjaksolle, osaamista näytetään jo niin kahdeksannella kuin yhdeksännelläkin luokalla. Ennen poikkeusoloihin siirtymistä tästä ajanjaksosta oli kulunut jo puolitoista vuotta.

Etäopetuksessa tehdyt näytöt toki vaikuttavat nekin lopulliseen arvioon.

– En pidä hyvänä sitä, jos viestitään tämän olevan sellaista opiskelua, joka ei millään tavalla liittyisi arviointiin tai kokonaisuuteen, Salo painottaa.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) vakuutti hallituksen tiedotustilaisuudessa maanantai-iltana, ettei kenenkään valmistuminen saa vaarantua poikkeustilanteen vuoksi.

Vastuu opetuksesta on koululla

Tapahtuipa opetus sitten koulussa tai etänä, yksi asia on selvä. Vastuu opetuksen järjestämisestä ja sen sujumisesta on edelleen koululla. Vanhempien tehtävänä on auttaa ja tukea.

– Kyllä koulun täytyy seurata jokaisen oppilaan edistymistä, jotta opettajalla on käsitys siitä, missä mennään. Ne, jotka pärjäävät muutenkin hyvin, pärjäävät varmaan nytkin, pohtii Päivärinta.

– Nyt täytyy kuitenkin hyvin tarkalla korvalla kuunnella sitä missä mennään, ja selvittää ketkä tarvitsevat tukea, jotta tiedetään, miten tukitoimet syksyllä järjestetään, hän jatkaa.

Kouluvuotta ei voi pidentää

Oppilaiden edistymisen edesauttamiseen on yhtenä keinona väläytelty sitä, että kouluvuosi aloitettaisiin aikaisemmin. Näin kunnat voivat halutessaan tehdä, mutta koulupäivien lukumäärä on määrätty laissa.

– Pidän vaarallisena sitä, jos nyt aletaan vähätellä tätä käynnissä olevaa koulutyötä. Tälläkin hetkellä opetus pyörii koko ajan vaikkakin etänä, ja monet oppilaat ja iso osa opettajista tekevät kaksin verroin työtä, Salo sanoo.

– Opettajat on kyllä näiden poikkeustilojen jälkeen leponsa ansainneet. Ei ole kenenkään etu, jos opettajat tässä uuvahtavat, kun tilanne on muutenkin haastava. Opettajat kuuluvat niihin ryhmiin, jotka pitävät yhteiskunnan pyörät pyörimässä.