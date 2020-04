Etäopetus on lisännyt opettajien työmäärää ja koettelee jaksamista – digiloikasta huolimatta paperinen kirja on yhä tärkein oppimateriaali

Opettajille suunnattu Freeed-palvelu ja someyhteisö Alakoulun aarreaitta selvittivät koronavirusepidemian vaikutuksia opettajien jaksamiseen ja työmäärään etäopetuksessa.

Kyselyn perusteella 78 prosenttia vastanneista opettajista kokee ongelmia työmääränsä hallitsemisessa. Lisäksi lähes 70 prosenttia vastaajista kertoi lepäävänsä huonosti tai vaihtelevasti.

– Tulos on huolestuttava, koska on oletettavaa, että etäopetuksen jakso venyy. Lähes 90 prosenttia opettajista kokee työmääränsä kasvaneen, joten nyt tarvitaan tukea koulu- ja kuntatasolla, jotta opettajat eivät kuormitu enempää, Freeedin pedagoginen asiantuntija ja Alakoulun aarreaitta -someyhteisön ylläpitäjä, luokanopettaja Saara Mälkönen sanoo tiedotteessa.

Oppikirja pitää pintansa

Etäopetus on edellyttänyt opettajilta ja oppilailta myös melkoista digiloikkaa. Kyselyyn vastanneiden opettajien mukaan perinteinen oppikirja on silti yhä tärkein oppimateriaali. Lisäksi kyselystä paljastui, että opettajien yhteisöllisyys on tullut voimakkaasti esiin.

– On selvää, että etäopetuksen jakso parantaa oppilaiden ja opettajien digitaitoja. Silti vaikuttaa kyselyn perusteelta siltä, että digiloikkaa tärkeämmäksi ilmiöksi nousee opettajien välinen yhteisöllisyys ja tuki toisilleen. Olen varma, että tämä kantaa hyvää hedelmää myös kriisin yli, kyselyn toteuttaneen Freeedin toimitusjohtaja Heikki Rusama sanoo.

Yli 40 prosenttia vastaajista kokee, etteivät koulujen tarjoamat työvälineet ole etäopetukseen riittäviä. Siksi moni opettaja on turvautunut omiin laitteisiinsa, kuten tietokoneeseen ja puhelimeen. Toiseksi haasteeksi opettajat ovat kokeneet oppilaiden arvioinnin toteuttamisen.

Kyselyyn osallistui 915 perusopetuksen opettajaa Suomen kaikista maakunnista Ahvenanmaata lukuun ottamatta, ja se toteutettiin verkkokyselynä 3.–6. huhtikuuta. Kyselyssä kartoitettiin opettajien kokemuksia kahden ensimmäisen koronavirusepidemian aiheuttaman etäopetusviikon aikana.