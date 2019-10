Etelää myöten on pakastunut – kylmintä oli yöllä Enontekiöllä

Pakkasia on esiintynyt yleisesti koko maassa etelää myöten, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Rannikkoseudulla on kuitenkin ollut plusasteita Perämerelle asti.

Yön alin lämpötila on mitattu Enontekiöllä, jossa lämpötila putosi -7,4 asteeseen. Tampereella ja Lappeenrannassa on liikuttu lähes viiden miinusasteen tuntumassa, ja maan eteläosassa pakkasta on ollut parista asteesta neljään asteeseen.

Päivystävän meteorologin Antti Kokon mukaan lämpötilat ovat hyvinkin tavanomaisia vuodenaikaan nähden. Yö on useimmilla alueilla ollut selkeä ja heikkotuulinen.

– Lappi on ollut pilvisempi, pilvisillä paikoilla on ollut kovin vähän pakkasta ihan aste tai pari. Lapin selkeillä alueilla lämpötila on päässyt vähän paremmin laskemaan, Kokko sanoo STT:lle

Aamulla tiet ovat liukkaita etenkin etelässä ja kaakossa

Kylmän yön jälkeen tiet ovat liukkaita. Tienpinnat voivat olla aamulla jäässä Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa, Ilmatieteen laitos varoittaa. Etenkin sivuteillä tarvitaan malttia.

Maan etelä- ja keskiosissa lämpötila kohoaa päivän aikana kolmen ja seitsemän asteen välille. Kylmintä on idässä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa elohopea vaihtelee yhden ja viiden plusasteen välillä. Lapissa voidaan painua hieman pakkasen puolelle.

Monilla merialueilla on voimassa tuulivaroitus. Illasta alkaen kaakkoistuuli puhaltaa Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä, Saaristomerellä ja Selkämeren eteläosassa 12 metriä sekunnissa.