Etelä-Suomen Sanomien päätoimittajana toiminutta epäillään rikoksesta – epäilyn taustalla uutisointi valtuutetun väitetystä ahdistelusta

Hämeen poliisi on saanut valmiiksi Lahden kaupungintalolla järjestetyn itsenäisyyspäivän vastaanoton epäillyn ahdistelutapauksen esitutkinnan. Poliisi kertoo, että se epäilee asiassa seksuaalista ahdistelua, kunnianloukkausta, törkeää kunnianloukkausta ja päätoimittajarikkomusta.

Tutkinta lähti liikkeelle siitä, kun kunnanvaltuutettu kertoi joutuneensa toisen valtuutetun ahdistelun kohteeksi juhlissa. Toinen valtuutettu kiisti ahdistelun. Väitetystä ahdistelusta uutisoi ensimmäisenä Etelä-Suomen Sanomat .

– Meillä on ollut itsenäisyyspäivän vastaanotto, jossa epäillään, että on toinen henkilö ahdistellut toista. Toinen osapuoli on tehnyt vastailmoituksen asiasta, jota on tutkittu kunnianloukkausasiana, ja uutisoinnista on laadittu oma tutkintansa, Hämeen poliisin rikoskomisario Markku Vornanen kertoo.

Poliisi ei siis tutkittuaan jutun ota kantaa siihen, kumpi osapuolista on oikeassa.

Osa rikosnimikkeistä, joita poliisi epäilee, on tässä tapauksessa toisensa pois sulkevia. Kunnianloukkauksen perusteeksi käy se, että sen uhrista on esitetty valheellista tietoa. Jos ahdistelu pitää paikkansa, kunnianloukkausta ei ole voinut tapahtua. Toisaalta jos ahdistelu ei pidä paikkaansa, on todennäköistä, että rikosepäilyyn tarvittava syytä epäillä -kynnys ylittyy kunnianloukkauksen osalta.

– Koska tämä pitää sisällään näytöllistä arviointia, on katsottu järkeväksi syyttäjän kanssa, että hän tekee asiassa laajemmat ratkaisut, Vornanen kertoo.

Vt. päätoimittajaa epäillään toisensa pois sulkevista rikoksista

Poliisi ei ota kantaa siihen, ketä jutussa mistäkin epäillään. Vornanen kertoo kuitenkin, että sama henkilö on epäiltynä sekä päätoimittajarikkomuksesta että törkeästä kunnianloukkauksesta. Näihin kahteen ei voi kuitenkaan syyllistyä yhtä aikaa.

Tämä johtuu yksinkertaistetusti siitä, että jos päätoimittaja on päättänyt kunniaa väitetysti loukkaavien tietojen julkaisusta, päätyy hän epäillyksi kunnianloukkausrikoksesta. Päätoimittajarikkomus taas koskee johtamisvelvollisuuden laiminlyöntiä vain siinä tapauksessa, että päätoimittaja ei ole osallistunut epäillyn rikoksen tekemiseen.

– Poliisi jättää kokonaisarvioinnin tästäkin syyttäjälle, Vornanen sanoo.

Päätoimittajarikkomuksesta epäillään lehden toimituspäällikköä Hanna Myyrää, joka toimi uutisoinnin aikana lehden vt. päätoimittajana. Hän vahvistaa asian itse STT:lle ja kiistää, että uutisoinnissa olisi syyllistytty rikokseen.

– Kyse on normaalista uutistyöstä. Olemme tehneet perusteellista työtä ja tarkistaneet faktat. Nimenjulkaisukin on harkiten tehty, ja olen itse tehnyt julkaisupäätöksen, Myyrä sanoo.

Lehti julkaisi lähteisiinsä ja väitetyn ahdistelun uhrin kertomaan perustuvan uutisen, jossa nimettiin lehden mukaan ahdisteluun syyllistynyt mies.

Kokonaisuus siirtyy syyttäjälle syyteharkintaa varten.