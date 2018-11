Etelä-Suomen hiihtokeskuksilla ei ole vielä kiire avata rinteitä, mutta pohjoisessa lauha keli on yllättänyt

Moni laskettelija ja hiihtäjä odottaa jo innolla hiihtokeskusten aukeamista. Sunnuntaina Suomen yhteensä 60 hiihtokeskuksesta ja -koulusta kahdeksan oli avannut latujaan ja rinteitään, kerrotaan Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen nettisivuilla. Laskettelurinteitä on avattu vasta kolmessa keskuksessa: Rukalla viisi, Ski Saariselällä kolme ja Levillä kaksi.

Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtajan Harri Lindforsin mukaan isoin keliyllätys onkin ollut pohjoisessa, missä pakkasta on saatu odottaa. Lindfors muistelee, että tähän aikaan viime vuonna useampi Pohjois-Suomen keskus oli jo auki, kun taas Etelä- ja Keski-Suomessa kausi alkoi viime vuonna todella myöhään.

Lindforsin näkemykseen sään poikkeuksellisuudesta yhdytään Rukalla ja Levillä. Levin Matkailun vt. toimitusjohtajan Yrjötapio Kivisaaren mukaan Kittilässä asteet ovat pysyneet päivisin plussan puolella, öisin on päästy juuri ja juuri pakkaselle.

– On hyvin poikkeuksellista, ei tällaista talvea paikallisten mukaan ole ollut miesmuistiin, Kivisaari kertoo.

– On ollut yllättävän lauhaa. Ennenkin on ollut pitkiäkin suojasään jaksoja, mutta ei näin lämpimiä. Yleensä asteet ovat käyneet nollassa tai yhdessä plusasteessa, ja sitten on jäähtynyt uudestaan, vaan nyt oli 2,5 viikkoa melkein koko ajan plussalla, sanoo paikallisjohtaja Matti Parviainen Rukakeskuksesta .

Tavoitteena yli kymmenen avattua rinnettä itsenäisyyspäivänä

Lindfors kertoo, ettei muutaman päivän viileys välttämättä saa keskuksia aloittamaan lumetusta varsinkaan maan etelä- ja keskiosissa.

– Lumetus alkaa nopeiten Pohjois-Suomessa. Etelä- ja Keski-Suomessa katsotaan vielä tarkasti pitkän ajan ennusteita, että onko nyt tulossa sellainen pakkasjakso, joka pysyy pidempään eikä vain käy. Vaikka ensi yönä olisi kymmenen astetta pakkasta, eivät kaikki välttämättä aloita lumetusta, vaan antavat pakkasen vähän jäädyttää maata.

Parviainen kertoo, että Rukalla käynnistettiin lumetus varhain sunnuntaina, kun sää painui pakkaselle.

– Sanotaan, että ainakin tämä ensimmäinen vuorokausi paikataan vanhoja rinteitä, jotka on jo saatu auki. Tehdään vähän uutta lunta, että niitä on miellyttävämpää laskea. Kyllä meillä samaan aikaan lähtee useita uusia rinteitä lumetuksen piiriin, viisi uutta rinnettä on lähtenyt nyt tämän päivän aikana. Kova tavoite on, että itsenäisyyspäivän aikaan olisi yli kymmenen rinnettä auki.

Myös muiden yrittäjien tilanne huolettaa

Lumen varastointi on hiihtokeskusten pelastuskeino, jos talven tulo venyy. Levi, Ruka ja Ounasvaara ovat vielä tällä hetkellä ainoat laskettelurinteet, jotka varastoivat lunta Suomessa. Maastohiihtolatuja varten lunta varastoidaan useassa paikassa ympäri Suomen.

Kivisaari toteaa Levin olevan säilölumen vuoksi onnellisessa asemassa.

– Se mitä on opittu teknologian kanssa, on mahdollistanut sen, että rinteitä on nyt auki. Hienoa, että Levi on tässä edelläkävijä, vaikka luontoäiti meille tässä kiukutteleekin.

Jo aiemmin on kerrottu, että lumen varastointia tullaan todennäköisesti laajentamaan Levillä.

Turisteja alkaa pian virrata niin Leville kuin Rukalle muun muassa Britanniasta ja Keski-Euroopasta. Lumenpuute huolettaa Kivisaarta myös muiden yrittäjien vuoksi.

– Toivoisin myös muiden lumielämysten vuoksi, että sitä lunta olisi. Se vaikuttaa kaikkiin alueen yrittäjiin, jotka tekevät lumella elantonsa. On meillä ainakin se pulkkamäki, kun lapset lumettomista maista tulevat tänne, Kivisaari naurahtaa.

– Olen kuitenkin luottavaisin mielin, että talvi tulee. Aina se on tullut.

Enemmän säilölunta?

Hiihtokeskusyhdistyksen Lindforsin mukaan Keski-Suomessa Jyväskylässä sijaitseva hiihtokeskus Laajis on ilmoittanut alkavansa tehdä lumivarastoa tänä vuonna. Laajis Oy:n toimitusjohtaja Lasse Niivuori kertookin Jyväskylän kaupungin nettisivuilla, että lumen säilöminen mahdollistaa tulevaisuudessa rinnekauden aloituksen aikaistamisen.

Lindfors ei yllättyisi, jos hiihtokeskukset alkaisivat varastoida lunta enenevissä määrin myös Etelä- ja Keski-Suomessa. Samalla hän muistuttaa, että Etelä-Suomen keskusten näkökulmasta kauden aloituksella ei ole vielä kiire.

– Nyt on vasta marraskuun puoliväli, enkä usko yhdenkään keskuksen Etelä-Suomessa olettaneen avaavansa tässä vaiheessa.