Etelässä ja lännessä rytisee ja ropisee, pohjoisessa tarvitaan pitkähihaista

Tänään on syytä varautua paikoin runsaisiinkin sade- ja ukkoskuuroihin maan etelä- ja länsiosissa. Ilmatieteen laitos on antanut sadevaroituksen Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Pirkanmaalle, Päijät-Hämeeseen ja Kanta-Hämeeseen sekä Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjamaalle. Päivän ylin lämpötila on maan etelä-, länsi- ja itäosassa 15 ja 21 asteen välillä.

Lapissa on enimmäkseen pilvistä. Paikoin voi tulla heikkoa sadetta. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 9 ja 14 asteen välillä.

Merenkurkussa ja Perämerellä tuuli voi yltää 11 metriin sekunnissa. Metsäpalovaroitus on voimassa koko maassa itäistä Lappia ja Pohjois-Karjalaa lukuun ottamatta.