Etelässä paistaa, pohjoisessa päivä on epävakainen

Viikko alkaa etelässä aurinkoisena, mutta pohjoisessa sää on tänään epävakaista.

Ilmatieteen laitoksen mukaan päivän ylin lämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 17:stä 23:een astetta. Maan keskiosassa tulee päivällä yksittäisiä sadekuuroja.

Pohjoisessa päivä on aluksi enimmäkseen pilvinen ja monin paikoin sateinen. Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa ja Pohjois-Lapissa on kuitenkin selkeämpää ja poutaa. Lapissa tulee päivällä paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 12:n ja 18:n asteen välillä.