Etiopian demokratiakehitys on haavoittuvaista ja tie on vielä pitkä

Etiopia on ollut viime päivinä paljon otsikoissa – maan pääministeri sai Nobelin ja Suomen presidentti Sauli Niinistö suuntaa maahan viralliselle vierailulle tiistaina. Monelle maa on silti tuntematon. Vanhempi tutkija Liisa Laakso Pohjoismaisesta Afrikka-instituutista sanoo, että Etiopia elää nyt monella tapaa kriittistä aikaa. Äärimmäisen köyhän valtion talous on kasvanut nopeasti ja demokratiakehitystä on tapahtunut, mutta paljon on vielä edessä eikä tie tule olemaan helppo.

Etiopian talous on kasvanut vauhdilla, joka on ollut yksi maailman nopeimmista. Vuoteen 2016 asti maan talous kasvoi yli vuosikymmenen ajan 8–11 prosentin vuosivauhtia. Osittain kovan kasvuvauhdin takana on se, että talouden kasvu on lähtenyt hyvin alhaiselta tasolta.

– Myös talouden rakenne on muuttunut siinä mielessä, että kaupungistuminen on ollut aika vauhdikasta. Etiopia on edelleen maatalousvaltainen maa, mutta kaupungit ovat kasvaneet ja sitä kautta myös teollisuus ja palvelut, Laakso sanoo.

Kaikkein olennaisin muutos talouskasvun takana on Laakson mukaan kuitenkin poliittinen avautuminen. Etiopia oli pitkään lähes tyrannimaisen hallinnon alaisuudessa, mutta vähitellen muutoksia on tapahtunut. Etiopian nykyisen pääministeri Abiy Ahmedin kaudella on otettu isoja askeleita, ja perjantaina hän sai Nobelin rauhanpalkinnon. Palkinto tuli muun muassa rauhanprosessista Eritrean kanssa, lisäksi palkintoperusteissa kehuttiin myös pääministerin aloittamia demokraattisia uudistuksia kotimaassaan, kuten tuhansien poliittisten vankien vapauttamista sekä tiedotusvälineiden sensuurin purkamista.

Laakso sanoo, että Etiopian demokratiakehitys on ollut hyvää, mutta tie ei tule olemaan helppo.

– Kyllä Etiopia on ihan vasta alkumetreillä tässä demokratisoitumiskehityksessä.

"Nykyinen pääministeri nauttii arvostusta yli etnisten ryhmien"

Yhtenä ongelmana maan demokratian kehittymisessä on se, että Etiopia on valtavan suuri. Vuonna 2017 Etiopian väkiluku oli noin 105 miljoonaa. Maassa on lisäksi useita etnisiä ryhmiä, joiden välit ovat räjähdysalttiit.

– Nykyinen pääministeri nauttii arvostusta yli etnisten ryhmien, mikä on ollut sisäpoliittisessa kehityksessä tärkeä muutos. Etnisten ryhmien tasapaino ja kokemus siitä, että kaikkia kuullaan, on tärkeää, Laakso sanoo.

Demokratiakehitystä voi jarruttaa lisäksi se, että monella ulkopuolisella maalla on Etiopiaan liittyviä intressejä ja intohimoja. Esimerkiksi Kiina on maan tärkeä rahoittaja ja investoija.

– Se lisää Euroopan unionin ja vapaata yhteiskunnallista kehitystä kannattavien maiden vastuuta siitä, että Etiopia jatkaisi avautuvalla linjalla eikä valitsisi Kiinan mallia.

Kriittinen hetki demokratiakehityksen kannalta ovat myös ensi vuodelle suunnitellut vaalit ja se, kuinka rauhanomaisesti ja vapaasti ne sujuvat.

– Varmasti kansainvälinen yhteisö, Afrikan unioni ja Euroopan unioni haluavat olla tukemassa näiden vaalien järjestämistä ja sitä, että ne ovat vapaat ja rehelliset.

Etiopian taloudellisessa ja poliittisessa kehityksessä ydinkysymyksenä on myös Eritrean kanssa solmittu rauha, koska rauha auttaa Etiopiaa suuntaamaan voimavaroja sotilaallisesta puolustuksesta enemmän siviilisektoreille.

Paljon on kuitenkin vielä edessä, sillä Eritrea on edelleen erittäin autoritaarinen ja hyvin militaristinen valtio.

– Eritrean avautuminen on yksi elementti Etiopiankin tulevaisuuden kannalta. Avautumista ei ole kuitenkaan vielä nähty, mutta rauhanprosessi on siinä tärkeä ensimmäinen askel, Laakso sanoo.