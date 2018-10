Etra rakentaa uuden liikekonseptin avauksen Äänekoskelle

Etra Oy valmistelee muuttoa pois Äänekosken ydinkeskustan tiloistaan Kauppakadulta. Teollisuustuotteiden, -tarvikkeiden sekä rakennustarvikekaupan toimijan uudet tilat ovat rakenteilla Kotakennääntielle, ja ne valmistuvat huhtikuun lopulla. Saman perheyhtiöryhmään kuuluvan Etola Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Jouni Pelkonen pitää rakennusaikataulua sekä kireänä että mahdollisena.

– Nykyiset 900 neliön tilat ovat toimintaan epäkäytännölliset ja kahdessa kerroksessa. Meillä on 50 kiinteistöä omassa omistuksessa Suomessa, ja Äänekoski aloittaa uuden liikekonseptin. Tilat mahdollistavat nopean palvelun teollisuusasiakkaalle sekä paremman tuotteiden esille asettelun. Lisäksi rakennukseen tulee 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa palveleva miehittämätön noutovarasto asiakkaille. Tämän jälkeen muutoksia tulee myös muihin olemassa jo oleviin rakennuksiimme, kertoo Pelkonen.

Pelkonen kiittelee vuolaasti Äänekosken kaupungin mahdollistavaa asennetta noin vuoden vireillä olleessa hankkeessa. Kaupunginjohtaja Matti Tuonosen mukaan Etra on oiva päänavaus Kotakennään alueelle.

– Se on palveluparannus, parantaa Kotakennään ilmettä ja on vetovoimatekijä, kiteyttää Tuononen.

Etran paikallisjohtaja Pertti Haltsonen kertoo, että uusiin tiloihin varataan myös kasvuvaraa.

– Meillä on Äänekosken yksikössä 6 työntekijää ja alueen teollinen toiminta on kasvussa. Kyllä tässä tarkoitus on laajentaa toimintaa. Lisäksi uusissa tiloissa voimme palvella selvästi paremmin myös tavallista kuluttaja-asiakasta, sanoo Haltsonen.

Etola on valmis myymään Äänekosken vanhan kiinteistön toiselle toimijalle. Pelkosen mukaan kaavamuutoksella tontti sopisi myös asuntorakentamiseen. Uuteen rakennukseen tulee maalämpö ja maaviilennys sekä aurinkovoimala katolle tuottamaan osan liikkeen sähkötarpeesta. Lisäksi suunnitteilla on sähköautojen latauspisteet. Haltsosen mukaan tarkoitus on viedä muutto loppuun kesäkuun alkuun mennessä. Pelkonen arvioi, että uuden kiinteistön pihatyöt valmistuvat toukokuun aikana.

Etra on yksi Etola-yhtiöiden monista toimijoista. Yhtiöryhmän liiketoiminnasta 90 prosenttia kertyy teollisuustuotteiden, -tarvikkeiden sekä rakennustarvikkeiden kaupasta. Etolan liikevaihto on 400 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on kaikkiaan 1500.