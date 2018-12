"Etsiessä sen vauhti on älytön" – Poskettoman itsevarma Manu on vuoden tullikoira

Koiramessuilla palkittiin lauantaina vuoden virkakoirat. Kennelliitto antoi tunnustukset virkatyössään ansioituneille koirille Helsingin Messukeskuksessa.

Vuoden tullikoira on Lentotullissa työskentelevä labradorinnoutaja Manu. Se on paljastanut neljässä vuodessa yhteensä 870 huumeiden salakuljetustapausta. Manun toiminnan avulla paljastettiin muun muassa kokonainen salakuljetusorganisaatio, kun koira ilmaisi huumeiden salakuljettajan, jonka tutkinta selvitti salakuljettaneen huumeita yhteensä 50 kertaa.

– Etsiessä sen vauhti on älytön. Siltä on jouduttu poistamaan jo kaksi hammasta, kun se on törmännyt johonkin, kertoi Manun ohjaaja Paula Hämäläinen Tullin tiedotteessa.

Manulla on valtava työskentelymotivaatio, ja se lähtee joka aamu yhtä innoissaan töihin. Sen kerrotaan olevan myös "poskettoman itsevarma": jos Manu päättää, että täällä on huumejemma, niin se pitää kantaa pois paikalta.

Hämäläisen mukaan Manu ei tee työtään lainkaan huumorilla, vaan etsintä on sille vakava asia. Se merkkaa pienimmänkin hajun ja vain innostuu lisää saatuaan palkkion yhdestä löydöstä.

Vapaa-ajalla Manu ulkoilee. Yhdessä ohjaajan kanssa käydään juoksulenkeillä ja vaeltamassa. Pallohulluus aiheuttaa myös pakonomaista tarvetta kerätä lenkkeillessä kaikki vastaan ilmestyvät pallot talteen. Noutajana Manu on myös hyvin viehättynyt rapakoihin ja lätäköihin. Jopa kesken työpäivän on saattanut käydä niin, että jaloittelemaan päästetty Manu palaa ohjaajansa luokse korvia myöten mutaan dipattuna.

Eläkepäivät Manulle koittavat parin vuoden kuluttua, vaikka se onkin pysynyt todella hyväkuntoisena ja terveenä. Ohjaaja Paula Hämäläinen haluaa antaa sille myös mahdollisuuden nauttia terveistä eläkepäivistä.

Vuoden poliisikoira on puolestaan parsonrussellinterrieri Jekku, kerrotaan tapahtuman verkkosivuilla. Vuoden rajakoirana palkittiin saksanpaimenkoira Loki, vuoden sotakoirana saksanpaimenkoira Ego ja vuoden vankilakoirana bordercollie Iiro.

Sunnuntaina Koiramessuilla saavat palkinnot puolestaan vuoden sankarikoirat. Tämän arvon voivat saada koirat, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet siihen, että yksi tai useampi ihmishenki on pelastunut.