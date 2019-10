Etsinnät Kolima-järvellä lopetettiin toistaiseksi – mies ilmoitti hätäkeskukseen yöllä olevansa uppoavassa veneessä

Torstain vastaisena yönä kadonneeksi epäillyn miehen etsinnät Pihtiputaalla on lopetettu toistaiseksi. Etsintöjä on tehty Kolima-järvellä sekä sen ympäristössä Pihtiputaalla ja Viitasaarella.

Rikoskomisario Kari Aaltio kertoo, että poliisi arvioi perjantaina, onko etsintöjä mahdollista jatkaa.

– Perjantaina harkitaan, onko meillä mitään, minkä perusteella voidaan jatkaa etsintöjä. Olemme löytäneet airot kellumasta ja jotain muuta välineistöä, mutta sitäkään ei pystytä välttämättä sanomaan, ovatko ne kyseisestä veneestä, Aaltio sanoo.

Poliisin mukaan hätäkeskus sai torstain vastaisena yönä soiton soutuveneellä yksin liikkeellä olleelta mieheltä. Hän oli kertonut hätäkeskukseen olevansa vuotavassa ja uppoavassa veneessä. Poliisin mukaan vene oli tuolloin Kolima-järven syvimmän kohdan paikkeilla.

Poliisin mukaan mies on liikkunut vihreässä Päijät-merkkisellä veneellä Suursaaren ja Moilasen edustoilla. Vesietsintöjä on kohdennettu näille alueille. Kadonnutta on etsitty järvellä kahden veneen voimin. Poliisi teki myös virka-apupyynnön Rajavartiolaitokselle, joka toi apuun lentokoneen.

– Meidän ainut tietomme tällä hetkellä on se, että mies on ollut liikkeellä vihreällä Päijät-veneellä – jonka ei pitäisi upota. Vaikka vene olisi rikki, sen ei silti pitäisi upota, mutta toistaiseksi emme ole löytäneet koko venettä, emme rannalta emmekä järveltä, Aaltio sanoo.

Kadonnut on vuonna 1978 syntynyt pihtiputaalainen mies. Hän on 178-senttinen ja rakenteeltaan hoikka. Hänellä on ruskeat hiukset ja siniharmaat silmät.