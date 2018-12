Eurajoelta löytyi sata kiloa kuolleita lahnoja – syynä veden happamoituminen

Satakunnassa Eurajoen Pappilankoskella on tänään havaittu kuolleita kaloja, joista suurin osa oli kookkaita lahnoja. Kuolleita kaloja on löytynyt yhteensä noin sadan kilon edestä. Joukossa on myös kuolleita särkiä.

Alueen jätevedenpuhdistamoilla tai teollisuudella ei ole ollut häiriöitä toiminnassaan, joten niiden päästöt ovat olleet tavallista tasoa. Varsinais-Suomen ely-keskuksen mukaan happamoituminen johtuu kesän jäljiltä mataliksi jääneistä pohjavesistä ja viime aikojen runsaista sateista.

Matalien pohjavesien vuoksi Eurajoen valuma-alueen peltojen sulfaattimaat pääsivät hapettumaan, ja viime aikojen runsaat sateet saivat happamat aineet liikkeelle.

Eurajoen pH-arvot laskivat Pappilankosken kohdalla perjantaina matalimmillaan ennätysalhaiseen alle viiteen. Jokivesi oli tällä kohdalla siis jotakuinkin yhtä hapokasta kuin musta kahvi. Neutraalin tislatun veden pH-arvo on 7.

Näin alhaiset pH-arvot johtavat muunkinlaisten kalojen kuolemaan, jos ne osuvat happaman veden kohdalle. Ely-keskuksen mukaan on vaikea arvioida, kuinka kauan tilanne jatkuu.

Lahnat ovat herkkiä veden happamoitumiselle. Lahnojen joukkokuolemia nähtiin Varsinais-Suomessa Littoistenjärvellä kesällä 2017, kun järvi käsiteltiin kemikaalilla, joka alensi veden pH-arvot kuuden tuntumaan.

---

Korjattu aiempaa uutista: Eurajoki sijaitsee Satakunnassa.