Eurajoesta löytyi sata kiloa kuolleita lahnoja – syynä veden happamoituminen

Varsinais-Suomessa Eurajoen Pappilankoskella on tänään havaittu kuolleita kaloja, joista suurin osa on joessa eläviä kookkaita lahnoja. Kuolleita kaloja on löytynyt yhteensä noin sadan kilon edestä. Joukossa on myös kuolleita särkiä.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen mukaan syynä on veden happamoituminen, joka johtuu kesän jäljiltä mataliksi jääneistä pohjavesistä. Eurajoen valuma-alueen sulfaattimaat pääsivät hapettumaan, ja viime aikojen runsaat sateet saivat nämä happamat aineet liikkeelle.

Ely-keskuksen mukaan on vaikea arvioida, kuinka kauan tilanne jatkuu.