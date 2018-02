Eurojackpot-miljonäärit pitäneet matalaa profiilia – "Olemme yhä täydessä epätietoisuudessa, keitä voittajat ovat"

Suomeen perjantaina osunut 90 miljoonan euron Eurojackpot-voitto pelattiin Loimaan Prismassa. Täysosuma meni viiden osuuden porukalle, kertoo Veikkaus.

Voittajat pitivät lauantaina vielä matalaa profiilia, eivätkä ottaneet vielä yhteyttä Veikkaukseen, kertoi Veikkauksen tiedottaja Tero Talaslahti.

Hän kertoi, että suurvoittajista osa ilmoittautuu heti kun voi, kun taas toiset odottelevat rauhallisesti.

– Olemme yhä täydessä epätietoisuudessa, keitä voittajat ovat, hän sanoi.

90 miljoonan euron maksimivoitto tuli Suomeen nyt ensimmäistä kertaa. Kyseessä on Suomen suurin rahapelivoitto. Viiteen osaan jaettuna se on 18 miljoonaa euroa kullekin osuudelle.

Voittajat eivät olleet käyttäneet Veikkaus-korttia, joten voittonsa saadakseen heidän on esitettävä kuponkinsa.

– Sellaisia tapauksia on kyllä pienempien voittojen kohdalla ollut, että ihmiset ovat sanoneet, että koira söi. Se ei auta, jos Veikkaus-korttia ei ole käytetty, Talaslahti sanoi.

Onko tämä tottakaan?

Loimaan Prisman myyntipäällikkö Tanja Raikaa kertoi, että tieto voitosta kuulutettiin myymälässä tuoreeltaan aamulla henkilökunnalle ja asiakkaille.

– Kyllä täällä on itketty ja naurettu ja kysytty monta kertaa, että voiko olla totta, että meillä täällä.

Asiakkaat ovat Raikaan mukaan keskustelleet aiheesta henkilökunnan kanssa innokkaasti.

– Kyllä on ollut melkoiset hulinat täällä.

Raikaa kertoo, että voittoisaa peliä juhlistettiin henkilökunnan kesken pullakahvien merkeissä.

Asiakkaat ovat Raikaan mukaan keskustelleet voitosta paljon. Kakkukahvit on määrä järjestää tuonnempana.

– Huhuja on kyllä liikenteessä, puolet Loimaata on kohta jo voittanut sen, Raikaa nauroi.

Prismaan tuotiin kyltti kertomaan suurvoiton pelipaikasta. Monet asiakkaat ottivat itsestään kuvia sen edessä, Talaslahti kertoi.

Jo 55 suomalaista miljonääriksi

Yhteensä Eurojackpotista on tullut Suomeen voittoina 888 miljoonaa euroa, ja peli on tehnyt 55 suomalaisesta miljonäärin.

Edellisen kerran Eurojackpotin päävoitto osui Suomeen viime lokakuussa, jolloin 41,6 miljoonan potti päätyi Savonlinnaan.

Ennen tämänkertaista voittoa suurin Suomeen osunut Eurojackpot-voitto oli Tampereelle viime huhtikuussa osunut 87 miljoonan euron päävoitto.

Eurojackpotin pelaaminen alkoi maaliskuussa 2012. Voittonumerot arvotaan perjantai-iltaisin Suomessa Helsingin Pasilassa.

Eurojackpotissa on nykyisin mukana 18 Euroopan maata.

Eniten Eurojackpotin päävoittoja on osunut Saksaan, jonne on mennyt yhteensä 25 päävoittoa. Toiseksi eniten päävoittoja – kaikkiaan 14 – on osunut Suomeen.