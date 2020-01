Eurojackpotin potti nousee 53 miljoonaan euroon

Eurojackpotin kierroksen 2/2020 oikea rivi on 4, 14, 25, 34, 49. Tähtinumerot 4 ja 9.



Täysosumia ei löytynyt, joten ensi viikolla potti kohoaa 53 miljoonaan euroon. Perjantaina löytyi kaksi 5+1-tulosta, joista toinen on pelattu Saksassa ja toinen Tšekissä. 5+1-tuloksilla voittaa 1 037 915 euroa.



Suomesta löytyi kuusi kappaletta 4+2-tuloksia, joilla voittaa 4 440 euroa.



Perjantai-Jokerin oikea rivi on 5 2 8 9 6 3 9. Jokerista ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä löytyi yksi. Salossa Halikon Prismassa rivinsä tehnyt pelaaja voitti 20 000 euroa.



Perjantain Lomatonnin voittorivi on Kööpenhamina 38. Lomatonneja lähti jakoon 14 kappaletta.