Eurojackpotin täysosumat Espanjaan ja Saksaan – Suomeen kolme 72 000 euron pottia

Perjantain Eurojackpotin voittorivi on 4, 9, 15, 24 ja 28. Tähtinumerot 2 ja 6. Kierroksella löytyi kaksi täysosumaa, jotka oli pelattu Espanjassa ja Saksassa. Täysosumilla voitti 38 145 589 euroa.



Lisäksi kierroksella löytyi seitsemän kappaletta 5+1 -oikein tuloksia, joilla voitti 409 769 euroa. Näistä voitoista viisi osui Saksaan, yksi Norjaan ja yksi Espanjaan.

Suomesta löytyi perjantai-iltana kolme 5+0 -tulosta. Nettipelaaja Lapualta, Raumalla Äyhön S-marketissa rivinsä tehnyt asiakas ja viiden osuuden nettiporukka voittivat 72 312 euroa. Nettipelaajat saavat voitot suoraan pankkitililleen. Äyhön S-marketissa rivinsä tehnyt pelaaja ei ollut käyttänyt Veikkaus-korttia, joten hänen on lunastettava voittokuponkinsa Danske Bankin kassapalveluita tarjoavassa konttorissa tai jossakin Veikkauksen omista pelipaikoista Pelaamossa, Feel Vegasissa tai Casino Helsingissä.



5+0-voittoja löytyi lisäksi kuusi Saksasta, kaksi Tanskasta, yksi Virosta, yksi Norjasta ja yksi Ruotsista.



Ensi viikolla Eurojackpotin potissa on 10 miljoonaa euroa.



Perjantai-Jokerin voittorivi on 5 6 2 5 1 6 7. Täysosumia ei löytynyt. Kuusi oikein -rivejä löytyi yksi kappale. Paraisten R-kioskissa Rantatiellä rivinsä tehnyt asiakas voitti 20 000 euroa. Hän ei ollut käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia ja voi käydä lunastamassa voittokuponkinsa Danske Bankin kassapalveluita tarjoavassa konttorissa tai Veikkauksen omissa pelipaikoissa Pelaamossa, Feel Vegasissa tai Casino Helsingissä.



Perjantain Lomatonnin voittorivi on Riika 27. Lomatonneja voitettiin yksitoista kappaletta.