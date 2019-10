Eurojackpotissa ei täysosumia – ensi viikolla potti kohoaa 39 miljoonaan euroon

Eurojackpotin kierroksen 41/2019 oikea rivi on 8, 12, 13, 39, 44. Tähtinumerot 4 ja 9.



Täysosumia ei löytynyt. 5+1-tuloksia löytyi kaksi kappaletta. Voittorivit on pelattu Unkarissa ja Islannissa ja niillä voittaa 904 193 euroa.



Suomeen tuli perjantaina kuusi 4+2-tulosta, joilla voittaa 2 996 euroa.



Perjantai-Jokerin voittorivi on 0 7 4 0 0 8 6. Illan arvonnassa ei löytynyt seitsemän oikein eikä kuusi oikein rivejä.



Perjantain Lomatonnin voittorivi on Santiago 34. Lomatonneja lähti jakoon kymmenen kappaletta.